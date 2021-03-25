Final Fantasy VIII Remastered mobilde de oynanabilir oldu! İOS ve Android kullanıcıları için erişime açıldı - Son Dakika

Final Fantasy VIII Remastered ilk başta Eylül 2019'da PlayStation 4, Xbox One, Switch ve PC için piyasaya sürülerek oyuncuların beğenisine sunulmuştu.

Oyunun orjinali 1999 senesinde kullanıcılara sunulmuştu, bu versiyonu ise JRPG özelliğinin yenilenmiş hali olarak oyunseverlerin karşısına çıkmış durumda.

FINAL FANTASY VIII REMASTERED HİKAYESİ

Oyunun hikayesinde "Savaş kapıda. Büyücü Edea'nın eskisi altındaki Galbadia Cumhuriyeti, büyük ordularını dünyanın diğer uluslarına karşı savaşa gönderiyor. Squall ve elit paralı asker gücü SeeD'in diğer üyeleri, bir direniş savaşcısı olan Rino'yla el ele verip Galbadia'daki tiranlık rejimine karşı durmaya ve Edea'nın gerçek amacına ulaşmasını engellmeye çalışıyor."

FINAL FANTASY VIII REMASTERED PC SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

MİNİMUM:

İşletim Sistemi: Windows® 7 SP1/ 8.1/ 10

İşlemci: AMD A-Seiries 2.2GHz/ Intel® Core™ i3 2.2GHz

Bellek: 2 GB RAM

Ekran Kartı: AMD Radeon™ R7 240/ NVIDIA® GeForce® GT 730

DirectX: Sürüm 11

Depolama: 5 GB kullanılabilir alan

Ses Kartı: DirectX Compatible Sound Card

İlave Notlar: OpenGL 3.3

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