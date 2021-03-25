Final Fantasy VIII Remastered ilk başta Eylül 2019'da PlayStation 4, Xbox One, Switch ve PC için piyasaya sürülerek oyuncuların beğenisine sunulmuştu.
Oyunun orjinali 1999 senesinde kullanıcılara sunulmuştu, bu versiyonu ise JRPG özelliğinin yenilenmiş hali olarak oyunseverlerin karşısına çıkmış durumda.
Oyunun hikayesinde "Savaş kapıda. Büyücü Edea'nın eskisi altındaki Galbadia Cumhuriyeti, büyük ordularını dünyanın diğer uluslarına karşı savaşa gönderiyor. Squall ve elit paralı asker gücü SeeD'in diğer üyeleri, bir direniş savaşcısı olan Rino'yla el ele verip Galbadia'daki tiranlık rejimine karşı durmaya ve Edea'nın gerçek amacına ulaşmasını engellmeye çalışıyor."
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Son Dakika › Gamegar › Final Fantasy VIII Remastered mobilde de oynanabilir oldu! İOS ve Android kullanıcıları için erişime açıldı - Son Dakika