Final Four'dan önce Almanya'dan çifte standart! Türkleri almayıp, İspanyol ve İtalyanlara giriş izni verdiler

Almanya Köln'de 28-30 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek EuroLeague Final Four öncesi Almanya'dan Türkler'e büyük ayıp. Anadolu Efes yönetim kurulu üyeleri ve sporcu ailelerinin yaptığı vize başvurusunu reddedildi. Aynı zamanda Euroleague'in ana sponsorları, yayıncı kuruluş olan beIN SPORTS çalışanlarının yanı sıra diğer organizasyonu takip edecek olan medya mensuplarına da şu ana kadar vize verilmedi.

OLUMLU SONUÇ ALINAMADI

Fanatik'te yer alan habere göre; EuroLeague yetkilileri ve Köln Belediyesi'nin girişimlerine rağmen olumlu sonuç alınamazken, uluslararası bir turnuva düzenleyen Almanya'nın organizasyona uluslararası basını almaması büyük şaşkınlık yarattı. Final Four'da İtalyan ve İspanyol sporcuların eşleri ve çocukları bulunabilecekken, Türk sporcuların ailelerinin yanı sıra yönetici ve medya mensupları da bu organizasyonu takip edemeyecek.