Final-Four'un en değerlisi Micic

2021-2020 Euroleague şampiyonu olan Anadolu Efes'te Sırp basketbolcu Vasilije Micic, Final-Four'un en değerli oyuncusu oldu.

Almanya'nın Köln şehrinde düzenlenen Euroleague finalinde, Barcelona'yı 86-81 yenen Anadolu Efes, Avrupa'nın en büyüğü oldu ve kupaya ulaştı. Euroleague'in normal sezonunda en değerli oyuncu seçilen Anadolu Efes'ın Sırp yıldız basketbolcusu Vasilije Micic, Final-Four'un da en değerli oyuncu unvanını aldı.

Micic, Barcelona karşılaşmasında kaydettiği 25 sayıyla mücadelenin en skorer ismi oldu ve galibiyette önemli rol oynadı. - İSTANBUL