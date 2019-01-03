Final Haftasında Üniversite Öğrencilerine Çorba İkramı

Uşak Üniversitesinde final haftası dolayısıyla öğrencilere çorba ikramı yapılacak.

Uşak Üniversitesinde final haftası dolayısıyla öğrencilere çorba ikramı yapılacak.



Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş, yaptığı yazılı açıklamada Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından final haftası boyunca Merkez Kütüphanede çorba ikramı yapılacağını bildirdi.



Etkinliğin soğuk havalarda öğrencileri ders çalışmaya motive etmek amacıyla planlandığını kaydeden Savaş, şunları kaydetti:



"Üniversitemiz final sınavı haftasında ve havaların da soğuk olması nedeniyle çorba ikramı gerçekleştiriyoruz. Öğrencilerimiz derslerine daha iyi çalışsınlar, motive olsunlar, diye onlara Uşakımız'ın tarhana çorbasını dağıtıyoruz. Öğrenci odaklı çalışmalarımız hız kesmeden devam edecektir. Final sınavlarında tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum."



2 Ocak -11 Ocak arasında gerçekleşecek çorba ikramının 19.00-21.00 saatleri arasında yapılacağı bildirildi.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Sapık Yolcu, Yanında Uyuyan Üniversiteli Kızın Cinsel Organına Dokundu

Kesin İhraç Talebiyle Disipline Sevk Edilen MHP Milletvekili Erhan Usta'dan İlk Yorum: Cumhurbaşkanı'na Teşekkür Ediyorum

Son Dakika! Bakan Berat Albayrak: Yıl Sonu Hedeflerimizi Neredeyse Tutturduk

Borsa Liginin En Fazla Kaybettireni Beşiktaş Oldu