Son Dakika Haberleri: Final Haftasında Üniversite Öğrencilerine Çorba İkramı

Final Haftasında Üniversite Öğrencilerine Çorba İkramı

1 saat önce

Uşak Üniversitesinde final haftası dolayısıyla öğrencilere çorba ikramı yapılacak.

Final Haftasında Üniversite Öğrencilerine Çorba İkramı, System.String[]
Uşak Üniversitesinde final haftası dolayısıyla öğrencilere çorba ikramı yapılacak.

Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş, yaptığı yazılı açıklamada Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından final haftası boyunca Merkez Kütüphanede çorba ikramı yapılacağını bildirdi.

Etkinliğin soğuk havalarda öğrencileri ders çalışmaya motive etmek amacıyla planlandığını kaydeden Savaş, şunları kaydetti:

"Üniversitemiz final sınavı haftasında ve havaların da soğuk olması nedeniyle çorba ikramı gerçekleştiriyoruz. Öğrencilerimiz derslerine daha iyi çalışsınlar, motive olsunlar, diye onlara Uşakımız'ın tarhana çorbasını dağıtıyoruz. Öğrenci odaklı çalışmalarımız hız kesmeden devam edecektir. Final sınavlarında tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum."

2 Ocak -11 Ocak arasında gerçekleşecek çorba ikramının 19.00-21.00 saatleri arasında yapılacağı bildirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 02:11 Kaynak: AA

Uşak, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Sapık Yolcu, Yanında Uyuyan Üniversiteli Kızın Cinsel Organına Dokundu Kesin İhraç Talebiyle Disipline Sevk Edilen MHP Milletvekili Erhan Usta'dan İlk Yorum: Cumhurbaşkanı'na Teşekkür Ediyorum

Son Dakika! Bakan Berat Albayrak: Yıl Sonu Hedeflerimizi Neredeyse Tutturduk Borsa Liginin En Fazla Kaybettireni Beşiktaş Oldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.1.2019 15:15:56. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Final Haftasında Üniversite Öğrencilerine Çorba İkramı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]