"Final maçının ardından ağladık" - Son Dakika
Son Dakika Spor 'Final maçının ardından ağladık' - Son Dakika Spor

"Final maçının ardından ağladık"

14 dakika önce

Maurizio Sarri’nin Ada kariyeri, kimilerine göre büyük bir hayal kırıklığı. Napoli’de harikalar yarattıktan sonra rotayı Chelsea’ye kıran fakat orada bir yıl kılıp 2019 yazında Juventus’a gelen Sarri, Avrupa Kupası’ndaki final maçının ardından soyunma odasında ağladığını söyledi.

Maurizio Sarri’nin Ada kariyeri, kimilerine göre büyük bir hayal kırıklığı. Napoli’de harikalar yarattıktan sonra rotayı Chelsea’ye kıran fakat orada bir yıl kılıp 2019 yazında Juventus’a gelen Sarri, Avrupa Kupası’ndaki final maçının ardından soyunma odasında ağladığını söyledi.

Mirror’a konuşan İtalyan teknik adam, “Chelsea’de ilk altı ay soyunma odasında kontrolü ele almakta, oyuncularla iyi geçinmekte ve buna benzer şeylerde zorluk yaşadım. Ama hepimizin insan olduğu bir kez daha ortaya çıktı. Avrupa Kupası’nda şampiyon olduktan sonra soyunma odasında hep birlikte ağladık.” dedi.

“Ben genelde bu tarz duygusal şeyler yaşamayı sevmiyorum, özellikle de oyuncularımın yanında. Ama sonunda hepimiz içimizi açıp konuşuyorduk. Peki, şu an İngiltere’yi özlüyor muyum? Birazcık. Orada yaşamak zor, İtalyanlar’ın orada nasıl yaşadığını anlayamıyorum. Ama futbol ayrı bir konu. Premier Lig fantastik bir yer!”

Juventus, Chelsea, Napoli, Avrupa, Spor, Son Dakika

Kaynak: EuroSport.com

Haber Yayın Tarihi: 18.04.2020 12:04 

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