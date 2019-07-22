Final maçının ardından evlilik teklifi

TÜRKİYE Plaj Futbolu Ligi Manavgat Mehmet İnci Etabı'nda Elektronik Market'in şampiyon olduğu final maçının ardından, Bosna Kahvecisi Özba Yapı İnşaat'ın oyuncusu Ömer Behiç Benlioğlu, kız arkadaşı Ceren Ak'a evlenme teklifi yaptı.Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve Manavgat Belediyesi'nin ortaklaşa düzenlediği Türkiye Plaj Futbolu Ligi Mehmet İnci Etabı sona erdi. Boğaz Otel sahilinde gerçekleştirilen turnuvada, 10 takımda 145 sporcu mücadele etti. 26 karşılaşmanın oynandığı turnuvayı, yerli ve yabancı 10 bin kişi izledi.8 gün süren turnuvanın sonunda Elektronik Market Takımı şampiyon oldu. Final maçında, Elektronik Market, son 5 senenin şampiyonu Bosna Kahvecisi Özba Yapı İnşaat'ı 4-3 yendi. Aykut İnşaat'ın üçüncü olduğu turnuvada Manavgat Belediyesi Cenaze İşleri de turnuvanın en centilmen takımı seçildi.KUPA VE MADALYALAR TAKDİM EDİLDİÖn eleme maçları haricinde attığı 6 golle Bosna Kahvecisi Özba Yapı İnşaat'tan Maciuca Marian gol kralı olurken, turnuvanın en değerli kalecisi ise Elektronik Market Takımı'ndan Hasan Şen seçildi. Mehmet İnci'nin eşi, çocukları ve ailesine plaket verildiği kupa töreninde Elektronik Market Takımı da kazandıkları şampiyonluk kupasını Mehmet İnci'nin eşi ile kızları Ceylin ve Mine İnci'ye hediye etti. Kupa töreni duygulu anlara sahne oldu.ÖDÜL TÖRENİNİN ARDINDAN EVLENME TEKLİFİDereceye giren takımlara kupa, sporculara madalya ve hakemlere de plaketleri Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen'i temsilen Belediye Başkan Yardımcıları Halis Akkaya, İsmail Hakkı Ödevoğlu ve TFF Futsal ve Plaj Futbolu Sorumlusu Fenerbahçeli eski milli futbolcu Sercan Görgülü tarafından verildi.Ödül törenin ardından Bosna Kahvecisi Özba Yapı İnşaat'ın oyuncusu Ömer Behiç Benlioğlu, kız arkadaşı Ceren Ak'a evlenme teklifi yaptı. Ceren Ak, erkek arkadaşının teklifine 'Evet' yanıtı verdi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:Maçtan görüntüÖdül töreniEvlilik teklifiCeren Ak ve Ömer Behiç Benlioğlu'ndan görüntü