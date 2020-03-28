Final maçları için federasyonun kararı bekleniyor

TÜRKİYE Voleybol Kadınlar 1'inci Lig'de sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Kuzeyboru, play-off yarı final maçları sonucunda finallere çıkmayı başardı. Final maçları yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında ertelenirken, şampiyonluk hedefini koruyan Kuzeyboru, federasyondan gelecek kararı bekliyor.

Kuzeyboru Kulübü'nün menajeri Cemalettin Kaş, final maçlarının ertelenmesinin ardından oyuncuları evlerine gönderdiklerini, Türkiye Voleybol Federasyonu'ndan gelecek kararı beklediklerini söyledi. Kaş, " Aksaray'a Sultanlar Ligi getirmek için çok çalıştık, harika bir sezon geçirdik. Rakiplerimizin ve taraftarlarımızın, şehrimizin saygısını kazandık. Kadın sporunda Anadolu'nun ortasından bir başarı hikayesi çıkardık. Ama ortaya çıkan bu salgın durumu maalesef planlarımızı etkiledi. Tüm dünya gibi kulübümüz, sporcularımız ve taraftarlarımız mağdur oldu. Türkiye Voleybol Federasyonu'ndan bir karar bekliyoruz. Çünkü kulübümüz her şeyden önce insan diyerek tüm sporcularını, karar sonrası derhal evlerine gönderdi. Spor salonları kapalı ve adı konmamış bir sokağa çıkma yasağı var. Yabancı oyuncularımızı da evlerine uğurladık. İnsani ve vicdani olarak yapmamız gerekeni yaptık. Oyuncularımızın haklarına sonuna kadar saygılıyız. Ekonomisi güçlü bir kulüp olarak kulüp çalışanları ve sporcularımızı tüm ödemelerini sözleşmeleri ne ise ona göre yapıyoruz, yapacağız. Fakat bu süreçte finallerin çok da yapılabileceğini düşünmüyoruz. Federasyon, finale kalan 4 güzide takımı Kuzeyboru, Sarıyer, İlbank ve Kale1957 takımlarını üst lige terfi ettirmelidir. Sadece bir önceki yıl lig 14 takımdan oluşuyordu ve federasyon tarafından bu yıl 12'ye indirilmişti. Lig sonraki sezon tekrar 12 takıma indirilebilir, diye düşünüyoruz. Tabii bu karar federasyonun tasarrufudur. İnşallah önümüzdeki sezon her şey tüm takımlarımızın istediği gibi olur. Yaşadığımız bu süreç bizi daha çok birbirimize kenetledi" diye konuştu.(?)