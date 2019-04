Final Sezonu Yaklaşırken Game Of Thrones Alışverişi Başladı

GittiGidiyor'dan yapılan açıklamaya göre, dünya çapında milyonlarca izleyicisi olan Game of Thrones dizisinin sekizinci ve final sezonu için geri sayım başladı. Dizinin hayranları heyecanla yeni bölümleri beklerken, dizinin ürünlerine olan talep de yükselişe geçti.



e-ticaret sitesi GittiGidiyor'un verilerine göre, dizinin yeni sezon fragmanının yayınlandığı 5 Mart'tan 5 Nisan'a kadar geçen sürede diziyle ilgili ürünlerin aranma oranı önceki aya kıyasla 10 kat arttı. Aynı dönemde Game of Thrones ürünlerinin satışları da ikiye katlandı.



GittiGidiyor'daki Game of Thrones ürünleri, söz konusu tarihler arasında en çok İstanbul, İzmir ve Kocaeli'ye satıldı. Ürünleri en çok 25-30 yaş aralığındaki kullanıcılar alırken, kullanıcıların yüzde 65'i erkeklerden, yüzde 35'i ise kadınlardan oluştu. En fazla tercih edilen ürünler arasında tişörtler, objeler ve dekorasyon malzemeleri başı çekti.



"İlginin artacağını öngörüyoruz"



Açıklamada görüşlerine yer verilen GittiGidiyor Pazarlama Direktörü Feyza Dereli Fedar, Game of Thrones'un tüm dünyayla birlikte Türkiye'de de heyecanla beklendiğini aktararak, "Bu ilgi alışverişe de yansıyor. İzleyiciler, dizileri hayatlarının bir parçası haline getirerek yapımlarda yer alan karakterlere, repliklere ve kullanılan objelere yaşamlarında yer vermek istiyor. Game of Thrones da en çok izleyiciye sahip dizilerden biri. Dizinin ürünlerine olan ilginin artarak devam edeceğini öngörüyoruz." ifadelerini kullandı.

