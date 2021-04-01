Final Spor'un formalarını öğrenciler tasarlayacak - Son Dakika

Final Spor'un formalarını öğrenciler tasarlayacak

01.04.2021 14:06
Final Spor'un formalarını öğrenciler tasarlayacak, System.String[]

Türkiye Basketbol Ligi ekiplerinden Final Spor, 'Bu takımın bir parçası ol!' sloganıyla, gelecek sezon giyeceği formalarının tasarımının öğrenciler tarafından yapılması için proje başlattı.

Türkiye Basketbol Ligi ekiplerinden Final Spor, 'Bu takımın bir parçası ol!' sloganıyla, gelecek sezon giyeceği formalarının tasarımının öğrenciler tarafından yapılması için proje başlattı.

Gelecek sezonun planlamalarını sürdüren Final Spor, yeni bir projeyi hayata geçirdi. 'Bu takımın bir parçası ol!' sloganıyla hazırlanan proje kapsamında, basketbol takımının forma tasarımını öğrenciler yapacak. Düzenlenen yarışmayla öğrenciler yeteneklerini ve hayal güçlerini ortaya koyacak. Kulüp tarafından yapılan bilgilendirmede, yarışmaya son katılım tarihinin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olduğu kaydedildi.

Yarışmayı kazanan tasarımın sahibi öğrenci, ailesinden bir kişi ile birlikte Final Spor'un gelecek sezon bir deplasman seyahatine dahil olacak ve takımın parçası olma fırsatını yaşayacak.

Final Spor'un formalarını öğrenciler tasarlayacak
Final Spor'un formalarını öğrenciler tasarlayacak

basketbol, Türkiye, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Final Spor'un formalarını öğrenciler tasarlayacak - Son Dakika Spor


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