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Final yapan Çukur'un iki yıldızı 'Saygı: Bir Ercüment Çözer Dizisi'ne dahil oldu - Son Dakika

Final yapan Çukur'un iki yıldızı 'Saygı: Bir Ercüment Çözer Dizisi'ne dahil oldu

22.06.2021 23:00
Final yapan Çukur'un iki yıldızı 'Saygı: Bir Ercüment Çözer Dizisi'ne dahil oldu, System.String[]

Show TV ekranlarının fenomen dizisi Çukur'un final yapması, hayranlarında büyük üzüntüye neden oldu. Dizinin bitmesiyle birlikte, Çukur'un iki yıldız ismi Damla Sönmez ve Sarp Akkaya da BluTV'nin 'Saygı: Bir Ercüment Çözer Dizisi'ne transfer oldu.

Show TV'de ekrana geldiği 2017 yılından bu yana reyting rekorları kıran Çukur dizisinin, geçtiğimiz haftalarda ekranlara veda etmesi, hayranlarını üzdü. Ancak Çukur hayranlarına, yapımcılar tarafından Üç Kuruş dizisinin müjdesi verildi.

Üç Kuruş dizisinin hazırlıkları devam ederken, BluTV'nin iddialı dizisi 'Saygı: Bir Ercüment Çözer Dizisi'ne Çukur'dan iki transfer gerçekleşti.

Final yapan Çukur'un iki yıldızı 'Saygı: Bir Ercüment Çözer Dizisi'ne dahil oldu

İKİNCİ SEZON HAZIRLIKLARI BAŞLADI

Anti-kahraman Ercüment Çözer'in kendi adaletlerini sağlamaya kararlı iki gençle karşılaşmasını konu alanyapımı 'Saygı: Bir Ercüment Çözer Dizisi'nin ikinci sezon hazırlıkları başladı.

Final yapan Çukur'un iki yıldızı 'Saygı: Bir Ercüment Çözer Dizisi'ne dahil oldu

Geçtiğimiz yıl ilk sezonuyla izleyici karşısına çıkan ve başrollerinde Nejat İşler, Boran Kuzum ile Miray Daner'i buluşturan dizinin ekibi bugün ikinci sezon çekimlerine başlıyor.

ÇUKUR'DAN İKİ TRANSFER

Dijital platformun iddialı dizisine final yapan Çukur'dan iki önemli isim katıldı. Sarp Akkaya ve Damla Sönmez, bundan Saygı: Bir Ercüment Çözer Dizisi' ile ekranlara gelecek.

Final yapan Çukur'un iki yıldızı 'Saygı: Bir Ercüment Çözer Dizisi'ne dahil oldu
Final yapan Çukur'un iki yıldızı 'Saygı: Bir Ercüment Çözer Dizisi'ne dahil oldu
Final yapan Çukur'un iki yıldızı 'Saygı: Bir Ercüment Çözer Dizisi'ne dahil oldu

Damla Sönmez, Show Tv, Çukur, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Final yapan Çukur'un iki yıldızı 'Saygı: Bir Ercüment Çözer Dizisi'ne dahil oldu - Son Dakika Magazin


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