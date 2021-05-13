Final yapan Doğduğun Ev Kaderindir dizisine Demet Özdemir'den duygusal veda - Son Dakika

Final yapan Doğduğun Ev Kaderindir dizisine Demet Özdemir'den duygusal veda

13.05.2021 09:52

TV8 ekranlarının sevilen dizisi Doğduğun Ev Kaderindir, dün akşam yayınlanan bölümüyle final yaptı. Dizinin güzel başrol oyuncusu Demet Özdemir ise sosyal medya hesabı üzerinden duygusal bir veda notu düştü. Özdemir, "Hepinize binlerce kez teşekkür ederim bana ışık olan, bu projeye her bir damlasını bırakan, zorlu şartlarda her seferinde en İyisini yapan canım oyun arkadaşlarım" ifadelerini kullandı.

Başrollerinde Demet Özdemir, Engin Öztürk, Senan Kara, Zuhal Gencer Erkaya, Naz Göktan, Hülya Duyar ve Hakan Salınmış'ın rol aldığı Doğduğun Ev Kaderindir, dün akşam final bölümüyle ekran macerasını noktaladı. İlk bölümden bu yana dizide rol alan Demet Özdemir de Instagram hesabından duygusal bir paylaşım yaptı.

"BANA IŞIK OLAN HERKESE TEŞEKKÜR EDERİM"

Instagram hesabından dizinin final bölümünde çekilen fotoğrafları peş peşe paylaşan güzel oyuncu, şunları yazdı:

"Aşırı aşırı sevgi, dostluk, anlayış içerir. Hepinize binlerce kez teşekkür ederim bana ışık olan, bu projeye her bir damlasını bırakan, zorlu şartlarda her seferinde en İyisini yapan canım oyun arkadaşlarım. Canım ustalarım, gece gündüz bilmeyen rahat edelim diye en iyi iş çıksın diye kardeş olduğumuz kamera arkası ekibimiz. Yıllardır çalıştığımız el ele yolculuklara göğüs gerdiğimiz Çağrı Bayrak, benim için müthiş bir yolculuktu."

Doğduğun Ev Kaderindir dizisi final yaptı! Demet Özdemir, duygusal paylaşımıyla herkese veda etti

"KENDİ İÇ DÜNYAMA YOLCULUK ETTİRDİNİZ"

"Eylem Canpolat, ne hayat yazdın be Eylem, sesimi titrettin gözlerimi doldurdun her defasında tekrar karşılaşmayı dört gözle bekliyorum kalbine sağlık. Textpistols (Selcan Özgür) yolun yarasında ailemize katıldığın için bu sorumluluğu aldığın ve bizi o muhteşem finale götürdüğün için çok teşekkür ederim. Sevgili Gülseren Budayıcıoğlu o güzel defterini bize açtığı için her zaman eli üzerimizde olduğu için, kendi iç dünyama da yolculuk ettirdiğiniz için size ne kadar teşekkür etsem az."

Doğduğun Ev Kaderindir dizisi final yaptı! Demet Özdemir, duygusal paylaşımıyla herkese veda etti

HERKESE TEK TEK TEŞEKKÜR ETTİ

"Sevgili yapımcım Ogm Pictures, her imkanı sunduğunuz için bu yolculukta bana güvendiğiniz için çok sağ olun yolunuz hep açık olsun. TV8 ailesinde olmak benim için çok güzel çok eğlenceliydi bana kendimi ev sahibi gibi hissettirdiniz sevgili Acun Ilıcalı, Aslı Çini, siz değerli seyircilerimiz sizi kızdırmış olsak da ara sıra hep kendinizi, kalbinizi ortaya koyarak yolculuğumuza ortak oldunuz beraber bir proje bir hayat bitirdik. Evet şimdi yeni hikayelere yeni deneyimlere herkese sağlıklı, mutluluk dolu maceralar diliyorum. Sizi çok seviyorum çok! Son kez bu akşam Doğduğun Ev Kaderindir."

Doğduğun Ev Kaderindir dizisi final yaptı! Demet Özdemir, duygusal paylaşımıyla herkese veda etti
Doğduğun Ev Kaderindir dizisi final yaptı! Demet Özdemir, duygusal paylaşımıyla herkese veda etti
Doğduğun Ev Kaderindir dizisi final yaptı! Demet Özdemir, duygusal paylaşımıyla herkese veda etti
Doğduğun Ev Kaderindir dizisi final yaptı! Demet Özdemir, duygusal paylaşımıyla herkese veda etti
Doğduğun Ev Kaderindir dizisi final yaptı! Demet Özdemir, duygusal paylaşımıyla herkese veda etti
Final yapan Doğduğun Ev Kaderindir dizisine Demet Özdemir'den duygusal veda

Demet Özdemir, Engin Öztürk, Hülya Duyar, oyunlar, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Final yapan Doğduğun Ev Kaderindir dizisine Demet Özdemir'den duygusal veda - Son Dakika Magazin


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