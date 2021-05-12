Final yapan Sefirin Kızı dizisine veda eden Engin Akyürek, eski partneri Neslihan Atagül'ü es geçti

Başrollerini Tuba Büyüküstün ve Engin Akyürek'in oynadığı Star TV'nin sevilen dizisi Sefirin Kızı, 11 Mayıs Salı akşamı ekrana gelen 52. bölümüyle final yaparak ekrana veda etti. Akyürek ise sosyal medya hesabından veda paylaşımı yaparak dizide birlikte çalıştığı herkese teşekkür etti. Ancak Akyürek'in paylaşımında Neslihan Atagül'ü anmaması dikkatlerden kaçmadı.

HERKESE TEK TEK TEŞKEKÜR ETTİ

Geçtiğimiz aylarda açtığı Instagram hesabından uzun bir veda paylaşımı yapan Akyürek, şunları yazdı:

"Gemiyi limana yanaştırmanın verdiği huzurla...Bu yolculuğu inşa eden gemiyi hazırlayan yapımcılarımız Saner Ayar ve Nazlı Heptürk'e, Sefirin Kızı'nın dünyasını kuran, bu dünyaya inanmamızı sağlayan her daim yanımda olan desteğini esirgemeyen sevgili yönetmenim Emre Kabakuşak'a, çektikleri kıymetli sahnelerle yolculuğumuzu güçlendiren ikinci yönetmenlerim; Murat Aksu ve Işıl Günday'a, kamerasıyla duygularımızı derdimizi seyircimize geçiren, hikayenin hep içinde olan kıymetli görüntü yönetmenimiz ; Serdar Armutlu'ya, en zor zamanlarımızda desteğini esirgemeyen yanımızda olan yolculuğumuza renk katan Tüba Büyüküstün ve Eylem Canbolat'a..."

"YENİ HİKAYELERDE GÖRÜŞMEK ÜZERE"

"Efeoğlu ailesinin yetenekli ve güzel İnsanları, aile olmanın sıcaklığını her daim hissettiren ; Gonca Cılasun'a, Doğukan Polat 'a Cemre Öktem'e Yağmur Başkurt'a Hivda Zizan Alp'e ve gülen yüzüyle sadece konağa değil gönlümüze de yerleşen Sami Aksu'ya, bize Kavruk olduğunu inandıran Müjgan'ın babası Edip Tepeli'ye başından sonuna çok iyi iş çıkaran büyük yetenek bizim gız; Beren Gencalp'e, bu hikayenin bir parçası olduğunu ve desteğini ve emeğini hiç esirgemeyen; İlayda Ildır'a, 90'lı yıllarda Ankara Devlet Tiyatrosunda bir çok oyununu izlediğim, beraber oynamanın mutluluğunu yaşadığım kıymetli abim Erdal Küçükkömürcü'ye ve Sefirin kızının büyük kahramanları kamera arkasında çalışan 52 bölüm emek sarf eden çalışma arkadaşlarıma çok teşekkür ederim. Güzel bir yolculuktu. Yeni hikayelerde görüşmek dileğiyle, Eyvallah.."

NESLİHAN ATAGÜL DİZİNİN YARISINDA AYRILMIŞTI

Oyuncu Neslihan Atagül geçirgen bağırsak sendromu hastalığından dolayı zor günler geçirdiğini ve bu süreçte kendini yormak istemediğini belirterek başrol oynadığı Sefirin Kızı dizisinden ayrılık kararı almıştı. Atagül'ün yerine de Mavi rolüyle Tuba Büyüküstün getirilmişti.