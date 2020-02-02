Finalde Thiem'i mağlup eden Djokovic sekizinci Avustralya Açık şampiyonluğunu elde etti - Son Dakika
Son Dakika Dünya Finalde Thiem'i mağlup eden Djokovic sekizinci Avustralya Açık şampiyonluğunu elde etti - Son Dakika Dünya

Finalde Thiem'i mağlup eden Djokovic sekizinci Avustralya Açık şampiyonluğunu elde etti

6 saat önce

Sırp raket Novak Djokovic, Avustralya Açık tek erkekler finalinde Avusturyalı genç tenisçi Dominic Thiem'i mağlup ederek 17. Grand Slam şampiyonluğunu elde etti.

Finalde Thiem'i mağlup eden Djokovic sekizinci Avustralya Açık şampiyonluğunu elde etti, System.String[]

Sırp raket Novak Djokovic, Avustralya Açık tek erkekler finalinde Avusturyalı genç tenisçi Dominic Thiem'i mağlup ederek 17. Grand Slam şampiyonluğunu elde etti.


Pazar günü oynanan final maçında Thiem'e karşı 6-4, 4-6, 2-6, 6-3 ve 6-4'lük setlerle galibiyet kazanan Djokovic, dünya sıralamasında birinci sıraya yerleşti.

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Novak Djokoviç, Avustralya, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 02.02.2020 05:23 
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