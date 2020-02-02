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Finalde Thiem'i mağlup eden Djokovic sekizinci Avustralya Açık şampiyonluğunu elde etti
6 saat önce
Sırp raket Novak Djokovic, Avustralya Açık tek erkekler finalinde Avusturyalı genç tenisçi Dominic Thiem'i mağlup ederek 17. Grand Slam şampiyonluğunu elde etti.
Sırp raket Novak Djokovic, Avustralya Açık tek erkekler finalinde Avusturyalı genç tenisçi Dominic Thiem'i mağlup ederek 17. Grand Slam şampiyonluğunu elde etti.
Pazar günü oynanan final maçında Thiem'e karşı 6-4, 4-6, 2-6, 6-3 ve 6-4'lük setlerle galibiyet kazanan Djokovic, dünya sıralamasında birinci sıraya yerleşti.
Haber Yayın Tarihi: 02.02.2020 05:23
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