Son Dakika Haberleri: Finale 1 Maç Kaldı

Finale 1 Maç Kaldı

15 dakika önce

Aydın Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, CEV Challenge Kupası yarı final ilk maçında Slovenya ekibi GEN-I Volley'i deplasmanda 3-2 yenerek final için avantaj yakaladı.

Finale 1 Maç Kaldı, System.String[]
Aydın Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, CEV Challenge Kupası yarı final ilk maçında Slovenya ekibi GEN-I Volley'i deplasmanda 3-2 yenerek final için avantaj yakaladı.

Bursa Büyükşehir Belediyespor'un isim haklarını satın alarak Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde mücadele etmeye başlayan Aydın Büyükşehir Belediyespor, bu sezon yer aldığı CEV Challenge Kupası'nda finale çıkmaya çok yaklaştı.

Bu sezon 16'lı final turundan katıldığı organizasyonda ilk olarak Beşiktaş'ı saf dışı bırakan Aydın temsilcisi, 8'li final turunda Belçika'dan Hermes ve 4'lü final turunda da Yunan ekibi AO Thiras'ı eledi.

Yarı finalde eşleştiği Slovenya ekibi GEN-I Volley'i dün deplasmanda 3-2 mağlup eden Aydın Büyükşehir Belediyespor, rakibiyle 6 Mart Çarşamba günü Aydın'da rövanş maçına çıkacak.

Rakibini mağlup ettiği takdirde adını finale yazdıracak Türk temsilcisi, müsabakayı 3-0 veya 3-1 kaybetmesi halinde organizasyona veda edecek. Karşılaşmayı konuk ekibin 3-2 üstün bitirmesi durumunda finale çıkacak ekip altın setin ardından belli olacak.

Aydın Büyükşehir Belediyespor finale çıkması halinde ilk maçını 20 Mart Çarşamba günü Aydın'da, rövanş karşılaşmasını ise 27 Mart Çarşamba günü deplasmanda oynayacak.

Yarı finalin diğer eşleşmesinin ilk maçında İtalyan ekibi Saugella, Fransa'da Volero'yu 3-2 mağlup etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 11:37 Kaynak: AA

Slovenya, Büyükşehir Belediyespor, Aydın, Yenikadinda Gösterme, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Galatasaray, BB Erzurumspor Maçının 19.00'da Oynanacağını Açıkladı Hataysporlu Taraftarlar, Fatih Terim'i Tribüne Çağırdıktan Sonra "Kebapçı Selo" Tezahüratında Bulundu

Dünyanın En İyi Teknik Direktörleri Belli Oldu, Listede Türklerden Sadece Fatih Terim Var Beşiktaş Yönetimi, Şenol Güneş İçin TFF'den 2 Milyon Euro İsteyecek
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.2.2019 11:52:10. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Finale 1 Maç Kaldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]