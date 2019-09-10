Son Dakika Haberleri: Finale adını yazdırdı
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Finale adını yazdırdı

1 saat önce

Kubat, kendi branşında yarışan kadın sporcu olmayınca masters erkekler kategorisinde yarışmaya katıldı.

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Kubat, kendi branşında yarışan kadın sporcu olmayınca masters erkekler kategorisinde yarışmaya katıldı. Kubat, 23 erkek sporcunun içerisinde ilk 10'a girerek finale adını yazdırdı.

Kubat, Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 03:05 
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