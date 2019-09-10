Finale adını yazdırdı
1 saat önce
Kubat, kendi branşında yarışan kadın sporcu olmayınca masters erkekler kategorisinde yarışmaya katıldı.
Kubat, kendi branşında yarışan kadın sporcu olmayınca masters erkekler kategorisinde yarışmaya katıldı. Kubat, 23 erkek sporcunun içerisinde ilk 10'a girerek finale adını yazdırdı.
Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 03:05
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