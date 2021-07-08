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Finale kalan Diyarbakırspor destek bekliyor - Son Dakika

Finale kalan Diyarbakırspor destek bekliyor

08.07.2021 13:34
Finale kalan Diyarbakırspor destek bekliyor, System.String[]

Sivas'ta oynanan yarı final maçında Gaziantep Ankasspor'u 3-2 yenerek finale yükselen Diyarbakırspor, 9 sezon sonra profesyonel lige çıkmak için kent dinamikleri, kurumlar ve iş çevrelerinin desteğini bekliyor.

Sivas'ta oynanan yarı final maçında Gaziantep Ankas spor'u 3-2 yenerek finale yükselen Diyarbakırspor, 9 sezon sonra profesyonel lige çıkmak için kent dinamikleri, kurumlar ve iş çevrelerinin desteğini bekliyor. Yıllar sonra şehirde oluşan heyecanın heba olmasını istemeyen taraftarlar, "Başka şehirler takımlarına destek olurken 2 milyonluk kentin de tarihi finalde bütünleşmesi gerekir" diyerek çağrıda bulundu.

Bölgesel Amatör Futbol Ligi'nden 3. Lig'e yükselmek için tarihi bir fırsat yakalayan Diyarbakırspor, 11 Temmuz Pazar günü 76 Iğdır Belediyespor'la yapacağı final maçını kazanıp 9 sezon önce veda ettiği profesyonel lige dönmek istiyor. Bu sezon sıkıştırılmış takvimle oynanan ligde 8 maçta 7 galibiyet ve 1 beraberlik alarak yenilmeden finale kadar uzanan 53 yıllık maziye sahip Diyarbakırspor, tarihi olarak değerlendirdiği final maçı öncesinde kentin desteğini bekliyor. Kent yöneticileri, siyasiler, STK'lar ve kurumların şu ana kadar kulübe destek olmadığı dile getirilirken, taraftarlar ve spor kamuoyu final maçı öncesinde bu tablonun değişmesini ve herkesin takımın yanında olmasını istiyor.

"Herkes bu süreçte destek sağlamalı"

4 yıl önce mahkeme kapılarına düşerek kapanma noktasına kadar gelen Diyarbakırspor'un 4 yıl içerisinde 3. Lig kapısına gelmesinin tarihi bir fırsat olduğunu belirten taraftarlar, "Yok oldu, tarihe karıştı denilen kulüp yeniden ayağa kalktı. Herkesin içinde bir özlem ve beklenti var. Diyarbakırspor bölgenin lokomotifidir. Bu zor şartlarda finale kadar gelmesi çok önemli, başka şehirlerde yöneticiler, STK'lar, kurumlar hepsi takımlarına destek oluyor. Diyarbakırspor bu süreçte yalnız bırakılmamalı. Pazar gününe kadar herkesin destek olması lazım, bu fırsat iyi değerlendirilmeli" şeklinde görüşlerini aktardı. - DİYARBAKIR

Finale kalan Diyarbakırspor destek bekliyor

Diyarbakırspor, Gaziantep, Pazar, Sivas, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Finale kalan Diyarbakırspor destek bekliyor - Son Dakika Spor


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