Finale kalanlar belli oldu - Son Dakika

Tepebaşı Belediyesi'nin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolaysıyla çocuklar için düzenlediği kompozisyon ve şiir yarışmasında finale kalan isimler belli oldu.



Tepebaşı Belediyesi, çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusunu anlatacakları, "Koronaya inat yaşasın hayat" sloganıyla özel bir etkinlik gerçekleştirdi. Düzenlenen yarışmada çocuklar yazdıkları kompozisyon ve şiirlerde, sözcükler ile Mustafa Kemal Atatürk sevgisini ve 23 Nisan coşkusunu anlattı. 8-13 yaş arasındaki çocukların katıldığı yarışmada finale kalan eserler de belli oldu. Yapılan değerlendirme sonucunda kompozisyon dalında Ahmet Kayra Şenay, Gökçe Atakan ve Kuzey Zengin; şiir dalında ise Yağız Ömer Şahin, Öykü Naz Kırıkoğlu ve Mehmet Rıfat Özkal finale kalmayı başardı.



Dereceye giren çocukların sürpriz hediyelerin yanı sıra para ödülü kazanacağı yarışmanın en başarılı 3 eserlerinin sıralaması ve mansiyon ödüllerine layık görülen katılımcılar ise 11 Mayıs Pazartesi günü duyurulacak. - ESKİŞEHİR