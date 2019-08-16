Finali Kıbrıs'ta yaptı
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Bayram haftası 6 günde toplam 5 konser veren Can, bayram programının finalini ise Kıbrıs'taki Kaya Palazzo Otel'de yaptı.
Bayram haftası 6 günde toplam 5 konser veren Can, bayram programının finalini ise Kıbrıs
'taki Kaya Palazzo Otel'de yaptı. Dinlenmek için kendisine birkaç gün ayıran sanatçı, 23 Ağustos'ta Kuşadası
Amfi Tiyatro'da, 7 Eylül
'de Vadistanbul'da sevenleriyle buluşacak.
Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 08:47
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