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Finali Kıbrıs'ta yaptı

51 dakika önce

Bayram haftası 6 günde toplam 5 konser veren Can, bayram programının finalini ise Kıbrıs'taki Kaya Palazzo Otel'de yaptı.

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Bayram haftası 6 günde toplam 5 konser veren Can, bayram programının finalini ise Kıbrıs'taki Kaya Palazzo Otel'de yaptı. Dinlenmek için kendisine birkaç gün ayıran sanatçı, 23 Ağustos'ta Kuşadası Amfi Tiyatro'da, 7 Eylül'de Vadistanbul'da sevenleriyle buluşacak.
Kıbrıs, Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 08:47 
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