Son Dakika Haberleri: Finalin Adı Eczacıbaşı Vitra - Fenerbahçe Opet

Finalin Adı Eczacıbaşı Vitra - Fenerbahçe Opet

1 saat önce

Bayanlar AXA Sigorta Kupa Volley yarı final karşılaşmasında Vakıfbank'ı 3-2 yenen Fenerbahçe Opet, finalde Eczacıbaşı Vitra'nın rakibi oldu.

Finalin Adı Eczacıbaşı Vitra - Fenerbahçe Opet, System.String[]
Bayanlar AXA Sigorta Kupa Volley yarı final karşılaşmasında Vakıfbank'ı 3-2 yenen Fenerbahçe Opet, finalde Eczacıbaşı Vitra'nın rakibi oldu.

Salon: İzmir Vestel Venüs Atatürk Spor Kompleksi Hakemler: Yavuz Akdemir xx, Cihat Küçükboyacı xx Vakıfbank: Cansu xx, Zhu xxx, Zehra xx, Sloetjes xx, Robinson xxx, Kübra xx, Gizem xx, Ayça xx, Buket xx, Ebrar x, Rasic xx, Tuğba xx Fenerbahçe Opet: Bricio xx, Nur xx, Polen xxx, Rabadzhieva xxx, Eda xx, Ana xxx, Melis xx, Merve xx, Fatma xx, Vargass xx, Sıla xx Setler: 25-17, 21-25, 21-25, 31-29, 13-15 Süre: 142 dakika (23, 28, 31, 40, 20)

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.03.2019 08:26 Kaynak: İHA

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