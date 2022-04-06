Finalin Adı: fastPay Wildcats vs Galatasaray Espor!

Şampiyonluk Ligi'nde yarı final aşaması 2 ve 3 Nisan'da oynanan karşılaşmalar ile tamamlandı. İki dominant performansa sahne olan mücadelelerin ardından fastPay Wildcats ve Galatasaray Espor adlarını finale yazdırdı.

Yarı finalin ilk eşleşmesinde Dark Passage ile Galatasaray Espor kozlarını paylaştı. Lig aşamasını ikinci sırada bitiren Galatasaray Espor seride favori olmasına rağmen, Dark Passage'ın çeyrek finallerde sergilediği güzel oyun, onların ne kadar tehlikeli bir takım olduğunu gösterdi.

Dark Passage, çeyrek finallerdeki gibi alt koridor odaklı oyun planını serinin ilk dakikalarından itibaren ortaya koymaya çalıştı. Fakat iyi hazırlanmış Galatasaray Espor doğru cevapları vererek DP'nin agresifliğini karşıladı. Karşı baskınlar ve kule altı savunmaları ile rakiplerinin önüne geçmeyi başardı. Dark Passage 3. maçta galibiyet bulsa da bunu tekrarlamayı başaramadı ve kazanan taraf 3-1'lik skor ile Galatasaray Espor oldu.

Pazar günü oynanan 2. yarı final mücadelesinde fastPay Wildcats ile İnfo Yatırım Aurora kozlarını paylaştı. Lig aşaması boyunca gösterdikleri etkileyici oyunla liderliği alan fastPay Wildcats, üst seri başı olarak rakibini seçme hakkı elde etmişti. Çeyrek finallerde zaman zaman zorlanan İnfo Yatırım Aurora'yı seçen IW hiç şüphesiz ki seriye favori olarak çıktı.

Seri boyunca fastPay Wildcats neden lider olduğunu herkese tekrar gösterdi. İlk maçta rakibine tek bir skor bile vermeyen IW, 3 maçın tamamında rakibine adeta nefes aldırmayarak adını finale yazdırmayı başardı.

Son KMF şampiyonu fastPay Wildcats ile son TBF şampiyonu Galatasaray Espor 2022 Kış Mevsimi Şampiyonu olmak için 9 Nisan Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. 2022 Kış Mevsimi Finali, lolespor.com adresinden canlı yayınlanacak.