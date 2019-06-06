Son Dakika Haberleri: Finalin adı Fenerbahçe Beko-Anadolu Efes
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Finalin adı Fenerbahçe Beko-Anadolu Efes

1 saat önce

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisi üçüncü maçında TOFAŞ'ı 76-71 yenen Fenerbahçe Beko, finalde Anadolu Efes'in rakibi oldu.

Finalin adı Fenerbahçe Beko-Anadolu Efes, System.String[]
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisi üçüncü maçında TOFAŞ'ı 76-71 yenen Fenerbahçe Beko, finalde Anadolu Efes'in rakibi oldu.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 09:23 
Beko, Anadolu Efes, Fenerbahçe, Ekonomi
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