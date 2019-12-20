Finalin adı: Liverpool - Flamengo - Son Dakika
Son Dakika Spor Finalin adı: Liverpool - Flamengo - Son Dakika Spor

Finalin adı: Liverpool - Flamengo

6 saat önce

2019 FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda final heyecanı, İngiltere temsilcisi Liverpool ile Brezilya ekibi Flamengo arasında yarın oynanacak karşılaşmayla yaşanacak.

Finalin adı: Liverpool - Flamengo, System.String[]

2019 FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda final heyecanı, İngiltere temsilcisi Liverpool ile Brezilya ekibi Flamengo arasında yarın oynanacak karşılaşmayla yaşanacak.


Organizasyonun finalinde, UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonu Liverpool ve Güney Amerika Futbol Konfederasyonunun (CONMEBOL) düzenlediği Libertadores Kupası'nın son şampiyonu Brezilya kulübü Flamengo karşılaşacak.


Katar'ın başkenti Doha'daki Khalifa Uluslararası Stadı'nda oynanacak karşılaşma TSİ 20.30'da başlayacak. Müsabaka, beIN Sports 3'ten naklen yayınlanacak.


İspanyol ekibi Real Madrid, 2000 yılından beri düzenlenen turnuvada en çok şampiyonluk (2014-2016-2017-2018) yaşayan takım oldu.


Liverpool ve Flamengo ise, tarihlerinde ilk kez bu kupayı kazanmak için sahaya çıkacak. Turnuvanın üçüncülük mücadelesinde ise Meksika'dan Monterrey ile Suudi Arabistan'dan El-Hilal takımları, yarın TSİ 17.30'da kozlarını paylaşacak.


Liverpool, Brezilya, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 11:15 
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