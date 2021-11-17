Finalistler belli oldu - Son Dakika

Mamak Belediyesi'nin, personel ile sosyal bağları güçlendirmek amacıyla düzenlediği birimler arası futbol turnuvasında finalistler belli oldu.

Destek Hizmetleri Müdürlüğü karşılaştığı Çevre Koruma Müdürlüğü'nü 7-3 yenerken Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü ise Zabıta Müdürlüğü 5-0 mağlup ederek finale yükseldi. Kıyasıya mücadelelerin yaşandığı turnuvanın final maçında Destek Hizmetleri Müdürlüğü ile Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü karşılaşacak.

Birimler arası birlikteliği artırıyor

Belediye personeli için düzenlenen etkinliklerin birimler arası birlikteliği arttırdığını ifade eden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, "Finale kalan takımlarımızı başarılar diliyor, turnuva boyunca ter döken tüm takımlarımızı tebrik ediyorum" dedi.