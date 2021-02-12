Finallerin takımı Bellona Kayseri Basketbol, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nı bu kez müzesine getirmek istiyor - Son Dakika

Finallerin takımı Bellona Kayseri Basketbol, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nı bu kez müzesine getirmek istiyor

12.02.2021 11:21
Finallerin takımı Bellona Kayseri Basketbol, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nı bu kez müzesine getirmek istiyor, System.String[]

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi takımlarından Bellona Kayseri Basketbol'un başantrenörü Ayhan Avcı, ligde kötü bir sezon geçirmelerine karşın FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'ndan umutlu olduklarını söyledi.

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi takımlarından Bellona Kayseri Basketbol'un başantrenörü Ayhan Avcı, ligde kötü bir sezon geçirmelerine karşın FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'ndan umutlu olduklarını söyledi.

Tarihinde 6. kez mücadele ettiği ve 3 kez final oynadığı FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'na bu yıl büyük ümitlerle giden Kayseri temsilcisi, grup maçlarında 2 galibiyet alarak bir üst tura yükseldi.

Bellona Kayseri Basketbol, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Macaristan'ın Györ kentinde yapılan A Grubu maçlarının ardından bir üst turda Türk temsilcilerinden Birevim Elazığ İl Özel İdare ile eşleşti.

3 kez final oynadı

FIBA Avrupa Kupası'nda grup ikincisi olarak son 16'ya kalan Bellona Kayseri Basketbol, daha önce Kayseri KASKİ adıyla bu kupada 2011-2012 ve 2012-2013 sezonlarında üst üste iki kez final oynadı.

Kayseri Basketbol adıyla da 2016-2017 yılında Avrupa Kupası'nda final oynayan Kayseri temsilcisi, 2013-2014, 2014-2015 ve 2015-2016 sezonlarında ise Türkiye'yi FIBA Avrupa Ligi'nde temsil etme başarısı gösterdi.

"Avrupa'da büyük umudumuz var."

Başantrenör Ayhan Avcı, AA muhabirine, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'na bu yıl büyük ümitlerle gittiklerini söyledi.

Bu sezonun Bellona Kayseri Basketbol adına farklı geçtiğini aktaran Avcı, "FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda bize faydalı olacak Glory Johnson ve Kitija Laksa'yı transfer ettik. Şu an takımda 5 yabancı oyuncu oldu. Bundan önce kendi adımıza çok büyük bütçelerle kurduğumuz takımlarla Avrupa'da 3 final oynadık. Şu anki bütçemiz o dönemin yanından bile geçemez. Bu yıl ligde de çok iyi bir sezon geçirdiğimiz söylenemez. Ama her şeye rağmen Avrupa'da büyük umudumuz var. Bizim için değişik bir sezon oluyor." diye konuştu.

"Finale gitmek için elimizden geleni yapacağız"

Kupa sistemindeki değişikliklerden faydalanarak final oynamak istediklerinin altını çizen Avcı, şu ifadeleri kullandı:

"Bu yıl uygulamaya geçen tek maçlı sistem, EuroLeague'den EuroCup'a takım gelmemesi gibi avantajları kullanmak istiyoruz. Pandemiden dolayı gelen tek maç sistemiyle 6 maçı kazanıp finale çıkabiliyorsun. Bu bizi cezbetti. Böyle bir sezonda final oynamak bizim için büyük bir başarı olacak. Ben bunu yapacağımızı düşünüyorum. Finalde çok zorlu rakipler olacaktır. Orada şansımız ne olur bilemiyorum ama biz finale gitmek için elimizden geleni yapacağız."

"Ligde düşme tehlikemiz çok kalmadı"

Bellona Kayseri Basketbol'un ligdeki durumuyla ilgili de değerlendirmelerde bulunan Avcı, sezonun kendileri için iyi başlamadığını söyledi.

Lige verilen milli maç arasını iyi değerlendirdiklerini vurgulayan Avcı, şunları kaydetti:

"Ligde düşme tehlikemiz çok kalmadı. Play-off da çok kolay bir yol değil ama biz sonuna kadar zorlamak istiyoruz. Çünkü matematik olarak bir şansımız var. Bu şansı sonuna kadar zorlamak istiyoruz. Kalan maçları 1 ya da 2 mağlubiyetle kapatırsak ilk 8 şansımız devam edebilir. 3 gün önce hazırlıklara başladık. Hazırlıklarımız da gayet iyi gidiyor. Aslında çok iyi, çok kaliteli bir takımımız var. Ligde 10 sayının altında 6-7 maç kaybettik. Son saniyelerdeki sayılarla çok maç verdik. Biz o maçları kazanmış da olabilirdik. Takımımız çok genç oyunculardan kurulu. Bu konuda sıkıntılar yaşadık ama yavaş yavaş oturuyoruz. Şu an iyi bir takımımız var. Herkesle başa baş mücadele edecek bir takıma sahibiz."

Ayhan Avcı, basketbol, Kayseri, Bellona, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Finallerin takımı Bellona Kayseri Basketbol, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nı bu kez müzesine getirmek istiyor - Son Dakika Spor


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