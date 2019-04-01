Financial Times, dijitalde 1 milyon aboneye ulaştı
47 dakika önce
Dijitalde ücretli içerik sunan ilk yayın kuruluşlarından biri olan İngiliz ekonomi gazetesi, hedeflediği 1 milyon dijital aboneye ulaştı.
Dijitalde ücretli içerik sunan ilk yayın kuruluşlarından biri olan İngiliz ekonomi gazetesi, hedeflediği 1 milyon dijital aboneye ulaştı.
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Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 05:11
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