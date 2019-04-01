Son Dakika Haberleri: Financial Times, dijitalde 1 milyon aboneye ulaştı

Financial Times, dijitalde 1 milyon aboneye ulaştı

47 dakika önce

Dijitalde ücretli içerik sunan ilk yayın kuruluşlarından biri olan İngiliz ekonomi gazetesi, hedeflediği 1 milyon dijital aboneye ulaştı.

Financial Times, dijitalde 1 milyon aboneye ulaştı, System.String[]
Dijitalde ücretli içerik sunan ilk yayın kuruluşlarından biri olan İngiliz ekonomi gazetesi, hedeflediği 1 milyon dijital aboneye ulaştı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 05:11 

Ekonomi, Ekonomi
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