Financial Times, dijitalde 1 milyon aboneye ulaştı

Dijitalde ücretli içerik sunan ilk yayın kuruluşlarından biri olan İngiliz ekonomi gazetesi, hedeflediği 1 milyon dijital aboneye ulaştı.

Dijitalde ücretli içerik sunan ilk yayın kuruluşlarından biri olan İngiliz ekonomi gazetesi, hedeflediği 1 milyon dijital aboneye ulaştı.

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