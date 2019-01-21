Financial Times, İstanbul'da Yaşama Nedenlerini Sıraladı
47 dakika önce
İstanbul Modern, Financial Times'a göre İstanbul'da yaşamak için 5 nedenden biri.
İstanbul Modern'in yeni müze binası ve 16. İstanbul Bienali, Financial Times Property Listings'de (Emlak Haberleri) "İstanbul'da yaşamak için 5 neden"den biri oldu. Yazıda dünyaca ünlü mimar Renzo Piano imzasını taşıyacak yeni müze binası yapılana kadar sanatseverlerin İstanbul Modern'i geçici mekânında ziyaret edebileceği bilgisine de yer veriliyor
Türkiye'nin ilk modern ve çağdaş sanat müzesi İstanbul Modern ve Karaköy'deki yeni binası, Financial Times Property Listings'de (Emlak Haberleri) yayınlanan Jessie Williams'ın 21 Ocak tarihli yazısında "İstanbul'da yaşamak için 5 neden" başlıklı tavsiye listesinde yer aldı.
İstanbul'un dinamik bir çağdaş sanat ortamına sahip olduğunun vurgulandığı yazıda İstanbul Modern ve 16. İstanbul Bienali'ne ilk sırada yer verildi.
Boğaz'ın kıyısında yer alan İstanbul Modern'in yeni müze binasının dünyaca ünlü mimar Renzo Piano tarafından tasarlandığına dikkat çekildi. Müzenin Karaköy'deki yeni binasının 2021 yılında kapılarını yeniden açana kadar tüm faaliyetlerini eski binaya yakın mesafedeki Beyoğlu'nda yer alan geçici mekânında sürdürdüğü belirtildi.
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Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 04:04 Kaynak: Bültenler
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