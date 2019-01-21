Son Dakika Haberleri: Financial Times, İstanbul'da yaşamak için 5 nedeni yazdı

Financial Times, İstanbul'da yaşamak için 5 nedeni yazdı

12 dakika önce

Financial Times, İstanbul Bienali ile İstanbul Modern'i öne çıkardığı yazısında, Türkiye'nin ekonomi alanlarındaki hedefleri ve kültürüne de dikkati çekerek İstanbul'da yaşamak için 5 nedeni anlattı.

Financial Times, İstanbul'da yaşamak için 5 nedeni yazdı, System.String[]
Financial Times, İstanbul Bienali ile İstanbul Modern'i öne çıkardığı yazısında, Türkiye'nin ekonomi alanlarındaki hedefleri ve kültürüne de dikkati çekerek İstanbul'da yaşamak için 5 nedeni anlattı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 04:05 

İstanbul Bienali, İstanbul Modern, İstanbul, Times, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Evinde Yaptığı Tespihi 10 Bin Liraya Sattı Ekrem İmamoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na Çağrı: İstanbul'un İlçe Adayları Bir An Önce Açıklansın

Marmaray'da Ayrılık Çeşmesi İstasyonu Geçici Olarak Kapatıldı Kocaeli Tem Otoyolu İstanbul İstikameti Ulaşıma Kapandı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.1.2019 16:17:06. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Financial Times, İstanbul'da yaşamak için 5 nedeni yazdı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]