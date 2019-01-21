Financial Times, İstanbul'da yaşamak için 5 nedeni yazdı

Financial Times, İstanbul Bienali ile İstanbul Modern'i öne çıkardığı yazısında, Türkiye'nin ekonomi alanlarındaki hedefleri ve kültürüne de dikkati çekerek İstanbul'da yaşamak için 5 nedeni anlattı.

Financial Times, İstanbul Bienali ile İstanbul Modern'i öne çıkardığı yazısında, Türkiye'nin ekonomi alanlarındaki hedefleri ve kültürüne de dikkati çekerek İstanbul'da yaşamak için 5 nedeni anlattı.

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