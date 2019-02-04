Finans Dışı Kesimin Net Döviz Açığı 203 Milyar Doları Aştı
1 saat önce
Finans dışı kesimin net döviz açığı Kasım ayında bir önceki aya göre 515 milyon dolar artışla 203 milyar 144 milyon dolar olarak gerçekleşti.
Finans dışı kesimin net döviz açığı Kasım ayında bir önceki aya göre 515 milyon dolar artışla 203 milyar 144 milyon dolar olarak gerçekleşti. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası
(TCMB
), Kasım 2018 dönemine ilişkin finansal kesim dışındaki firmaların Döviz varlık ve yükümlülük verilerini açıkladı. Buna göre, 2018 yılı Kasım dönemine ait Finansal Kesim Dışındaki Firmaların Döviz Varlık ve Yükümlülükleri Tablosu değerlendirildiğinde; bir önceki ayın değerlerine göre varlıklar 780 milyon dolar, yükümlülükler de 265 milyon dolar azalmıştır. Net döviz pozisyon açığı ise 203 milyar 144 milyon dolar olarak gerçekleşti ve Ekim 2018 dönemine göre 515 milyon dolar arttı.
Kasım 2018 dönemi varlık dağılımı incelendiğinde; bir önceki aya göre yurtiçi bankalardaki mevduat 1 milyar 639 milyon dolar azalırken, ihracat alacakları ve yurtdışına doğrudan sermaye yatırımları sırasıyla 729 milyon dolar ve 61 milyon dolar artmış, sonuç olarak varlıklar 780 milyon dolar azaldı. Yükümlülük dağılımında ise; bir önceki aya göre, yurtiçinden sağlanan nakdi krediler ve ithalat borçları sırasıyla 826 milyon dolar ve 59 milyon dolar azalırken, yurtdışından sağlanan nakdi krediler 620 milyon dolar artı ve bunlara bağlı olarak yükümlülükler 265 milyon dolar azaldı.
Yükümlülüklerin vade yapısına bakıldığında; Kasım 2018 döneminde yurtiçinden sağlanan kısa vadeli krediler Ekim 2018 dönemine göre 475 milyon dolar artarken, uzun vadeli olanlar ise 1 milyar 301 milyon dolar azaldı. Yurtdışından sağlanan kredilerde ise kısa vadeli olanlar 206 milyon dolar azalırken, uzun vadeli krediler 766 milyon doları arttı.
Kasım 2018 döneminde kısa vadeli varlıklar 93 milyar 860 milyon dolar iken, kısa vadeli yükümlülükler 87 milyar 261 milyon dolar olarak gerçekleşti. Kısa vadeli net döviz pozisyon fazlası ise 6 milyar 599 milyon dolar gerçekleşerek, Ekim 2018 dönemine göre 1 milyar 110 milyon dolar azaldı. Kısa vadeli yükümlülüklerin toplam yükümlülükler içindeki payı yüzde 27 düzeyinde oldu. - İSTANBUL
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 03:20 Kaynak: İHA
Altın Yeni Haftaya Nasıl Başladı! İşte Güncel Fiyatlar
Topçam Barajı, 100 Bin Eve Işık Oldu
Otomatik Fatura Ödemesinde "Banka Komisyonu" Uyarısı
Yasak Aşk Yaşadığı Ortaya Çıkan MasterChef Jürisi Somer Sivrioğlu, 18 Yıllık Eşinden Boşanıyor