Son Dakika Haberleri: Finans Dışı Şirketlerin Döviz Açığı 197 Milyar Dolara Geriledi

Finans Dışı Şirketlerin Döviz Açığı 197 Milyar Dolara Geriledi

1 saat önce

Türkiye'de finansal kesim dışındaki şirketlerin net döviz pozisyon açığı Aralık ayı sonunda, Kasım 2018 dönemine göre 2 milyar 168 milyon dolar azalarak 197 milyar 845 milyon dolara yükseldi.

Finans Dışı Şirketlerin Döviz Açığı 197 Milyar Dolara Geriledi, System.String[]
Türkiye'de finansal kesim dışındaki şirketlerin net döviz pozisyon açığı Aralık ayı sonunda, Kasım 2018 dönemine göre 2 milyar 168 milyon dolar azalarak 197 milyar 845 milyon dolara yükseldi.

Merkez Bankası'nın, Aralık dönemine ilişkin finansal kesim dışındaki şirketlerin döviz varlık ve yükümlülüklerine ilişkin şu değerlendirme yapıldı:

"Kasım 2018 değerlerine göre varlıklar 1 milyar 102 milyon doları artarken, yükümlülükler 1 milyar 66 milyon dolar azaldı. Net Döviz Pozisyon Açığı ise 197 milyar 845 milyon dolar oldu."

Merkez Bankası verilerine göre;

varlık dağılımı incelendiğinde; bir önceki aya göre yurtiçi bankalardaki mevduat ve yurtdışına doğrudan sermaye yatırımları sırasıyla 1 milyar 387 milyon dolar ve 153 milyon dolar artarken, ihracat alacakları 459 milyon dolar azaldı, sonuç olarak varlıklar 1 milyar 102 milyon dolar arttı.

yükümlülük bazında da; bir önceki aya göre, yurtiçinden sağlanan nakdi krediler ve yurtdışından sağlanan nakdi krediler sırasıyla 1 milyar 15 milyon dolar ve 150 milyon dolar azalırken, ithalat borçları 99 milyon dolar artmış ve bunlara bağlı olarak yükümlülükler 1 milyar 66 milyon dolar azaldı.

yükümlülüklerin vade yapısına bakıldığında; Aralık 2018 döneminde yurtiçinden sağlanan kısa vadeli krediler Kasım 2018 dönemine göre 1 milyar 463 milyon dolar artarken, uzun vadeli olanlar ise 2 milyar 478 milyon dolar azaldı. Yurtdışından sağlanan kredilerde ise kısa vadeli olanlar 2 milyar dolar artarken, uzun vadeli krediler 2 milyar 52 milyon dolar azaldı.

Aralık 2018 döneminde kısa vadeli varlıklar 94 milyar 776 milyon dolarken, kısa vadeli yükümlülükler 90 milyar 295 milyon dolar oldu. Kısa Vadeli Net Döviz Pozisyon Fazlası ise 4 milyar 481 milyon dolar ile, Kasım 2018 dönemine göre 2 milyar 514 milyon dolar azaldı. Kısa vadeli yükümlülüklerin toplam yükümlülükler içindeki payı yüzde 29 düzeyinde. (Grafik) - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 03:09 Kaynak: DHA

Aralık, Ekonomi
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