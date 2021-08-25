Finans kuruluş Citigroup, Bitcoin için alım satım yapmaya hazırlanıyor - Son Dakika

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Kripto paraların kullanım alanı genişledikçe kurumlar ve finans kuruluşları bu yönde adımlar atmaya başladı. Son olarak dünyanın önde gelen finans kuruluşlarından Citigroup, Bitcoin ile ilgili önemli bir karara imza attı. Buna göre Citigroup, Bitcoin vadeeli kontratlarında alım-satım yapmaya hazırlanıyor.

İŞ ALIMLARINA BAŞLADI

Citigroup Chicago'da Bitcoin vadeli kontratlarında işlem yapmayı değerlendiriyor ve bu vadeli kontratların alım-satımında görev yapacak personel işe alıyor.

ONAY BEKLİYOR

Kaynaklar Citi'nin Bitcoin alım-satım operasyonunu başlatmak için Londra'daki kripto işlem masası için regülatörlerden onay beklediğini de ifade ettiler. Mayıs ayında Goldman Sachs belirli müşterilerine türevler yolu ile Bitcoin erişim imkanı sağlamıştı.