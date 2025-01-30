Finans Kuruluşundan Türk Bankalarına Önemli Uyarı - Son Dakika
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Finans

Finans Kuruluşundan Türk Bankalarına Önemli Uyarı

Bir finans kuruluşu, Türk bankalarına yönelik bir uyarıda bulundu. Bu uyarı, bankaların operasyonel ve finansal performanslarını doğrudan etkileyebilecek nitelikte. Detaylar henüz açıklanmış olmasa da, bu durumun Türkiye finans sektörü üzerinde önemli bir etkisi olacağı öngörülüyor. Bankalar ve ilgili kuruluşlar, konu hakkında daha fazla bilgi almak için finans kuruluşu ile iletişime geçmeye başladı.

30.01.2025 14:18
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Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, yarın akşam Türkiye'ye ilişkin değerlendirmesini duyuracak. Onun öncesinde Türk bankalarının mevcut durumuna ilişkin bir yoruma yer veren Fitch, kredi notu değerlendirmesi iyileşen faaliyet ortamını Türk bankalarının makroekonomik ve finansal istikrar risklerinin azalmasına ve dış finansman baskılarının hafiflemesine bağlıyor. Bununla birlikte, Fitch'in faaliyet ortamına ilişkin değerlendirmesi, kalıcı yüksek enflasyon, yavaşlayan ekonomik büyüme, yüksek lira faiz oranları ve makro ihtiyati düzenlemeler şeklindeki zorluklarla kısıtlı olarak, olumlu bir görünümle 'B+' seviyesinde kalmaya devam etmekte.

"Bu zorluklara rağmen, büyük özel bankaların VR'leri ve Uzun Vadeli (LT) IDR'leri (tahvil temerrüt riski için kullanılan bir gösterge), güçlü yabancı para (YP) likiditesi ve dirençli finansal ölçütler nedeniyle sağlam kalmaya devam etmektedir" diyen, Fitch daha önce yüksek hükümet müdahalesi riski nedeniyle büyük özel bankaların LTFC IDR'lerini ülke IDR'sinin altında sınırlandırma uygulamasını azalan müdahale riski, artan finansal istikrar ve güçlenen döviz rezervlerini yansıtacak şekilde kaldırıldığını vurguladı.

Kamu bankaları destekleme konusundaki güçlü, ancak...

"Devletin artan YP rezervleri ve destek kapasitesi, tüm büyük bankaların GSR'lerinin (hükümet destek göstergesi) yükseltilmesine yol açmıştı. Bununla birlikte, kamu bankalarının GSR'leri, ülkenin LTFC IDR'sinin bir kademe altındadır ve bu durum, ülkenin bu bankaları destekleme konusundaki güçlü eğilimine rağmen ılımlı YP rezervlerini yansıtmaktadır" değerlendirmesini yapan Fitch, devletin YP rezerv pozisyonundaki daha fazla iyileşme, büyük kamu bankaları için GSR ve LTFC IDR yükseltmelerini tetikleyebileceğini belirtti.

Fitch, faaliyet ortamına ilişkin değerlendirmelerdeki bir iyileşmenin, büyük kamu bankaları için VR ve LTFC IDR'lerini de destekleyebileceğini de vurguladı.

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Son Dakika Finans Finans Kuruluşundan Türk Bankalarına Önemli Uyarı - Son Dakika

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