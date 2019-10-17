Son Dakika Haberleri: Finans profesyonelleri İstanbul'da buluştu
Son Dakika Ekonomi Finans profesyonelleri İstanbul'da buluştu

Finans profesyonelleri İstanbul'da buluştu

11 dakika önce

Dünyanın dört bir yanından CFA sertifikası sahibi olan 200'ün üzerinde finans profesyoneli İstanbul'da buluştu.

Finans profesyonelleri İstanbul'da buluştu, System.String[]

Dünyanın dört bir yanından CFA sertifikası sahibi olan 200'ün üzerinde finans profesyoneli İstanbul'da buluştu.

CFA Institute'den yapılan açıklamaya göre, her yıl farklı bir ülkede düzenlenen CFA Institute EMEA Society Leadership Conference (SLC) toplantısı bu yıl CFA Society İstanbul'un ev sahipliğinde Türkiye'de düzenleniyor.

Toplantıya EMEA bölgesinden 50'ye yakın ülkeyi temsilen 170 finans profesyoneli ve CFA Institute'u temsilen 50'ye yakın çalışan katılıyor.

CFA Institute dünyada 150'den fazla ülkede 200 bin üyesiyle yatırım endüstrisinde etik, eğitim ve profesyonel mükemmeliyet alanında en yüksek standartların uygulanması misyonuyla faaliyet gösteriyor.

Senede 1 kere yapılan bölgesel SLC konferansında ülke temsilcileri buluşuyor. SLC ülke temsilcilerinin bireysel gelişimlerini desteklediği kadar bölgesel iş birliklerinin geliştirilmesi için de bir ortam sağlıyor.

CFA Institute, İstanbul'un bölgesel bir finans merkezi haline gelmesi vizyonu çerçevesinde de bu etkinliklerin önemli katkılar sunacağına inanıyor.

Bugün başlayan toplantı, 19 Ekim'de sona erecek.

İstanbul, Türkiye, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 11:20 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika: Merkel: Türkiye'ye silah satışı durdurulacak
Suriye'nin kuzeyindeki Mehmetçik'in teröristleri vurduğu anlar ve yaşadığı sevinç kamerada "NATO, Türkiyesiz yapamaz" Türkiye'ye gelen ABD'li heyet, İrlanda'da mola verdi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.10.2019 11:32:18. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Finans profesyonelleri İstanbul'da buluştu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]