Finans sektörü ıdc türkiye finans zirvesi'nde bir araya geliyor

Finans sektörünün önde gelen kuruluşları 22 Ekim Salı günü Akbank stratejik ortaklığı ve ev sahipliğinde "IDC Türkiye Finans Zirvesi" için Sabancı Center İstanbul 'da bir araya geliyor.

Sektörde yaşanan son gelişmelerin ele alınacağı etkinlik, yeni stratejilerin paylaşıldığı, Türkiye'nin finans, sigorta, borsa ve yatırım kuruluşlarının 300'den fazla üst düzey Bilgi Teknolojileri ve iş birimleri yöneticilerinin bir araya geldiği bir platform olarak finans sektörünün geleceğine dair çıkarımlar konuşulacak.

IDC Türkiye Finans Zirvesinde, Finans Sektöründe Dijital Dönüşüm , Bilgi Güvenliği ve Regülasyonlar, Çoklu Kanallar, Açık Veri ve API, Müşteri Deneyimi, Yapay Zeka ve Robot Uygulamalar, Veri Yönetişimi, Nesnelerin İnterneti, Blok Zincir vb. konulara yer verilecek. Sektörün lider teknoloji ürün ve hizmet sağlayıcıların sunumlarıyla son kullanıcı başarı hikayelerine de yer verilecek.

Etkinlik ile ilgili görüşlerini dile getiren IDC Türkiye Ülke Direktörü Nevin Çizmecioğulları şu açıklamalarda bulundu:

"Türkiye'de, Dijital dönüşümün ve teknoloji kullanımının öncüsü olan finans sektörü; yapay zeka, otomasyon, blok zinciri ve fintek'lerin yükselişi ile yeniden odaklanıyor. Daha önce hizmet standartları, bir finansal markayı diğerlerinden farklılaştıran ana unsur iken, gelecekte sektörün kazananlarını ve kaybedenlerini müşterilere sunulan dijital deneyimler belirleyecek. Gelişen teknolojilerin yeniden şekillendirdiği finans dünyasında, kurumlar müşteri etkileşimlerini yeniden tasarlanırken, onları rekabetten tamamen ayrıştıracak hiper-kişiselleştirilmiş hizmetler sunmak için sahip oldukları fiziksel ve dijital unsurları kusursuz bir şekilde bütünleştirmek zorundalar."

Zirve ile ilgili açıklama yapan Akbank Teknoloji ve Operasyondan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı İlker Altıntaş ise hızla devam eden dijitalleşmeden en çok etkilenen sektörlerin başında finans sektörünün geldiği söyleyerek hayatın her alanına giren sosyal ağlar ve yeni teknolojilerle birlikte, müşterilerin alışkanlıklarının değişmekte olduğunu ve buna bağlı olarak da beklentilerin de dönüştüğünü vurguladı ve ekledi:

"Bizler yaşanan teknolojik dönüşüme uyum gösterecek şekilde kendimizi konumlandırıyor, beklentilere daha oluşmadan cevap verebilecek projelere odaklanıyoruz. Değişimin ötesine geçmek hedefiyle önümüzdeki dönem stratejik hedeflerimizi dijital ve analitik bankacılık, güvenli ve kesintisiz hizmet ve çevik üretim odağında şekillendirdik.

"250 milyon dolarlık yatırımla yeni veri merkezimizi hayata geçirdik, şubelerimizde dönüşüm çalışmalarımız devam ediyor, yapay zeka alanındaki çalışmalarımız sektörde öncülük ederken, mobil alanda da çalışmalarımız yatırımlarımız devam ediyor.

"Bir süredir üzerinde çalıştığımız Akbank Mobil uygulamasının yenileme çalışmalarını tamamladık ve geçtiğimiz ay müşterilerimizin beğenisine sunduk. Önümüzdeki dönemde de çalışmalarımıza yatırımlarımıza hız kesmeden devam edeceğiz."

- İstanbul