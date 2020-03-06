Finans teknolojileri şirketleri parayla olan ilişkimizi nasıl değiştiriyor? - Son Dakika
Son Dakika Dünya Finans teknolojileri şirketleri parayla olan ilişkimizi nasıl değiştiriyor? - Son Dakika Dünya

Finans teknolojileri şirketleri parayla olan ilişkimizi nasıl değiştiriyor?

6 saat önce

'Finetech startup'lar olarak bilinen finans alanındaki yeni teknoloji şirketleri geleneksel bankacılığı değiştiriyor.

Finans teknolojileri şirketleri parayla olan ilişkimizi nasıl değiştiriyor?, System.String[]

Uluslararası finansal manzara eşi benzeri görülmemiş bir değişimin ortasında. Finansal teknoloji ya da fintech olarak bilinen yeni gelişmeler bunun arkasındaki itici gücü oluşturuyor. 'Fintech' geleneksel finansa meydan okuyan, inovasyonla yeni gelişmekte olan bir endüstri.


Dubai,yüzlerce milyon dolarlık yatırımla ve büyük teknoloji organizasyonlarıyla kendisini bölgenin finansal teknoloji önderi olarak konumlandırıyor.

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Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 02:29 
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