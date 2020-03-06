Finans teknolojisi şirketleri parayla olan ilişkimizi nasıl değiştiriyor? - Son Dakika
Son Dakika Dünya Finans teknolojisi şirketleri parayla olan ilişkimizi nasıl değiştiriyor? - Son Dakika Dünya

Finans teknolojisi şirketleri parayla olan ilişkimizi nasıl değiştiriyor?

6 saat önce

'Finetech startup'lar olarak bilinen finans alanındaki yeni teknoloji şirketleri geleneksel bankacılığı değiştiriyor.

'Finetech startup'lar olarak bilinen finans alanındaki yeni teknoloji şirketleri geleneksel bankacılığı değiştiriyor. View on euronews

Finans teknolojisi şirketleri parayla olan ilişkimizi nasıl değiştiriyor?

Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 06:42 
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