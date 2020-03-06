Son Dakika › Dünya › Finans teknolojisi şirketleri parayla olan ilişkimizi nasıl değiştiriyor? - Son Dakika Dünya
Finans teknolojisi şirketleri parayla olan ilişkimizi nasıl değiştiriyor?
6 saat önce
'Finetech startup'lar olarak bilinen finans alanındaki yeni teknoloji şirketleri geleneksel bankacılığı değiştiriyor.
'Finetech startup'lar olarak bilinen finans alanındaki yeni teknoloji şirketleri geleneksel bankacılığı değiştiriyor. View on euronews
Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 06:42
Son Dakika Koronavirüsle boğuşan Çin'de, kadınlar sosyal medyada yeni bir akım başlattı ABD, BM'nin İdlib Mutabakatı'na destek açıklamasını engelledi Fransız basını yazdı: Esed rejimi askerleri Hafter safında savaşmak için Libya'da Beşşar Esed'den İdlib'deki ateşkesle ilgili ilk yorum: Çok olumlu buldum