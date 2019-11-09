Finans Uzmanı Akgül 2020'den umutlu

DÜZCE(İHA) – Ekonomist Finans Uzmanı Eren Akgül, 2020 yılının ekonomik anlamda çok iyi geçeceğini Türkiye'ye olan yatırımların inanılmaz derecede yükseleceğini ve doların ateşinin söneceğini söyledi.



Ekonomistler 2020 yılından umutlu. Ekonomist Finans Uzmanı Eren Akgül, 2019 yılının Türkiye için bayağı çalkantılı geçtiğini fakat Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın aldığı önlemlerle birlikte ekonomik paketlerin ve özellikli tarım istihdam fonlarının açıklanmasıyla 2020 konusundan finans uzmanı olarak çok iyimser olduğunu söyledi.



Doların düşeceğini söyleyen Akgül, "Doların düşeceğini düşünüyorum, Euro biraz satabil kalır. Ama piyasalara daha fazla para pompalanmasıyla beraber, açıkçası bankaların faizleri düşürmesi ile birlikte piyasaya para çıkacağını alım gücünün artacağını bunun neticesinde de Türkiye'ye olan yatırımların inanılmaz derecede yükseleceğini ve hatta patlama yaşanacağını düşünüyorum. 2020 konusundan ben çok iyimserim. Şu an bir güvensizlik var. Bu şundan kaynaklı; öncelikle Arap sermayesi son iki yılda aktı, biraz önü kesilir gibi oldu. Terörde bunlardan bir tanesi ama ben her şeyin daha stabil olacağını düşünüyorum. Aynı zamanda burada bir şey belirtmek istiyorum 'Türkiye'de terör var, terör var' diyenlere Türkiye bir kere Fransa'nın, İngiltere'nin çok daha gerisinde. Paris'te mesela İstanbul'dan daha çok terör oluyor. Ben çok daha iyimserim 2020'nin çok düzgün olacağını düşünüyorum. Doların özellikle ateşinin söneceğini ve çok daha aşağı seviyelere çekileceğini düşünüyorum" ifadelerinde bulundu. - DÜZCE