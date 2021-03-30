Finansal hizmet uygulaması, ürünlerine yenilerini ekledi - Son Dakika

Finansal hizmet uygulaması, ürünlerine yenilerini ekledi

30.03.2021 10:50
Finansal hizmet uygulaması, ürünlerine yenilerini ekledi, System.String[]

Ödeme teknolojilerini dönüştüren Papara, kullanıcılarına sağladığı finansal hizmet ve ürünlere yenilerini eklediğini açıkladı.

Ödeme teknolojilerini dönüştüren Papara, kullanıcılarına sağladığı finansal hizmet ve ürünlere yenilerini eklediğini açıkladı.

Kullanıcılarına maliyetsiz ve uğraşsız sahip olabilecekleri bir dijital hesap ve kart sunan Papara, sağladığı finansal hizmet ve ürünlere yenilerini eklediğini duyurdu. 'Bağış' özelliği, bireysel ticari hesap, çoklu sanal kart oluşturma, işlem geçmişi indirme ve abonelikler eklenen son özelliklerin başında geliyor.

Şirket, eklenen özellikler ile ilgili yaptığı yazılı açıklamada şu bilgilere yer verdi:

"Zaman ve maliyetten uzak finansal işlemlere dijital çözümler üreten Papara, kullanıcılarına artık bireysel ticari hesap başvuru imkanı sunuyor. Ticari hesaba başvuru yapılabilmesi için kullanıcının hesabının sözleşmeli hesap türünde ve elektronik posta adresinin onaylı olması gerekiyor. Bireysel ticari hesap sahibi olan şahıs şirketleri, bireysel satıcılar ve bağımsız çalışanlar müşterilerden ödeme almak için uygulama numaralarını kullanabiliyor ya da QR kod oluşturup anında ücretsiz ödeme alabiliyor. Müşteriler ise bireysel ticari hesap sahiplerine ister hesaplarından isterlerse de hesaplarında kayıtlı olan diğer banka/kredi kartlarından ödeme yapabiliyor.

"Anında ücretsiz oluşturulan ve internet harcamalarında kullanılan 'Papara Sanal Kart'a çoklu sanal kart özelliği de getirildi. Bu özellik sayesinde onaylı ve sözleşmeli hesap sahibi kullanıcılar, artık bir ay içinde birden fazla Sanal Kart oluşturabilecek ve kartlarını diledikleri gibi isimlendirebilecek. Bu özellik sayesinde her ay en fazla 10 tane ücretsiz Sanal Kart oluşturulabiliyor.

"Kullanıcılar yeni eklenen 'bağış' özelliği sayesinde aralarında AKUT, Darüşşafaka Cemiyeti, Tohum Otizm Vakfı, UNICEF ve Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı'nın da olduğu sivil toplum kuruluşlarına ister kendi adına isterse başkaları adına kolaylıkla bağış yapabiliyor. Bağış uygulaması henüz yeni olmasına rağmen günde 250'den fazla kullanıcı Papara üzerinden kurumlara bağış yapıyor. Uygulama ile bağış yapmak için ödemeler sekmesinde yer alan Bağış alanını seçmek yeterli oluyor. Bu özellik üzerinden tek seferlik veya düzenli bağış da planlanabiliyor.

"Eklenen 'abonelikler' özelliği ile artık her ay düzenli olarak yapılan abonelik ödemeleri takip edilebiliyor. Abonelik ödemeleri iptal edilmek istenirse, ilgili platformdan kart bilgilerinin silinmesine gerek kalmadan kart abonelik ödemelerine kapatılabiliyor. Aynı zamanda, son 1 yıl içerisinde yapılan bütün abonelik ödemeleri de görüntülenebiliyor.

"Kullanıcılara ayrıca harcamalarını detaylı olarak görebilmeleri için işlem geçmişi indirme özelliğini de getirdi. Kullanıcılar 'Son İşlemler' bölümünden 'İndir' butonuna dokunarak ay bazlı yaptıkları bütün harcamaların detaylarına ulaşabiliyor. Diledikleri tarihi seçip, Excel veya PDF dosyası olarak kendilerine e-posta aracılığı ile iletebiliyor."


Finansal hizmet uygulaması, ürünlerine yenilerini ekledi
Finansal hizmet uygulaması, ürünlerine yenilerini ekledi

Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Finansal hizmet uygulaması, ürünlerine yenilerini ekledi - Son Dakika Ekonomi


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