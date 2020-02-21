Finansal hizmetler güven endeksi 3,9 puan azaldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Finansal hizmetler güven endeksi 3,9 puan azaldı - Son Dakika

Finansal hizmetler güven endeksi 3,9 puan azaldı

7 saat önce

Şubat ayında Finansal Hizmetler Güven Endeksi (FHGE), bir önceki aya göre 3,9 puan azalarak 160,8 seviyesinde gerçekleşti.

Finansal hizmetler güven endeksi 3,9 puan azaldı, System.String[]

Şubat ayında Finansal Hizmetler Güven Endeksi (FHGE), bir önceki aya göre 3,9 puan azalarak 160,8 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2020 yılı Şubat ayı 'Finansal Hizmetler İstatistikleri ve Finansal Hizmetler Güven Endeksi' verisini açıkladı Şubat ayında Finansal Hizmetler Anketi sonuçları, finansal sektörde faaliyet gösteren 157 kuruluşun yanıtlarının ağırlıklandırılıp toplulaştırılmasıyla elde edilerek değerlendirildi.

Buna göre,2020 yılı Şubat ayında FHGE, bir önceki aya göre 3,9 puan azalarak 160,8 seviyesinde gerçekleşti. Endeksi oluşturan anket sorularına ait yayılma endeksleri incelendiğinde, son üç aydaki iş durumu FHGE'yi artış yönünde etkilerken, son üç aydaki hizmetlere olan talep ile gelecek üç aydaki hizmetlere olan talep beklentisinin FHGE'yi azalış yönünde etkilediği gözlendi.

İş durumu ve hizmetlere olan talebe ilişkin değerlendirmelere göre, son üç ayda iş durumunda iyileşme olduğu yönündeki değerlendirmelerin bir önceki aya kıyasla güçlendiği, son üç ayda hizmetlere olan talepte artış olduğu yönündeki değerlendirmeler ile gelecek üç ayda hizmetlere olan talepte artış olacağı yönündeki beklentilerin ise zayıfladığı görüldü.

İstihdama ilişkin değerlendirmelere göre, son üç ayda istihdamda artış olduğunu bildirenler ile gelecek üç ayda istihdamda artış olacağını bekleyenler lehine olan seyrin güçlenerek devam ettiği gözlendi.

2020 yılı Şubat ayında, NACE Rev.2 sektör sınıflamasına göre "Finans ve Sigorta Faaliyetleri" sektöründe güven endeksleri alt sektörler itibarıyla değerlendirildiğinde, "64-Finansal Hizmet Faaliyetleri (sigorta ve emeklilik fonları hariç)", 65-Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Fonları (zorunlu sosyal güvenlik hizmetleri hariç)" ve "66-Finansal Hizmetler ile Sigorta Faaliyetleri için Yardımcı Faaliyetler" sektörlerinde bir önceki aya göre sırasıyla 3,9, 1,5 ve 2,5 puanlık azalış olduğu görüldü.

(İHA)

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Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 03:45 Kaynak: İHA
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