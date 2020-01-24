Finansal hizmetler güven endeksi 7.5 puan artışla 164.7'ye çıktı - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Finansal hizmetler güven endeksi 7.5 puan artışla 164.7'ye çıktı - Son Dakika Ekonomi

Finansal hizmetler güven endeksi 7.5 puan artışla 164.7'ye çıktı

7 saat önce

Finansal hizmetler güven endeksi (FHGE) Ocak'ta aylık bazda 7.5 puan artarak 164.7 düzeyine yükseldi.

Finansal hizmetler güven endeksi 7.5 puan artışla 164.7'ye çıktı, System.String[]

Finansal hizmetler güven endeksi (FHGE) Ocak'ta aylık bazda 7.5 puan artarak 164.7 düzeyine yükseldi.

Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada, "Endeksi oluşturan anket sorularına ait yayılma endeksleri incelendiğinde, son üç aydaki iş durumu ile son üç aydaki hizmetlere olan talep FHGE'yi artış yönünde etkilerken, gelecek üç aydaki hizmetlere olan talep beklentisinin FHGE'yi azalış yönünde etkiledi" denildi.


Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 02:34 Kaynak: DHA
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