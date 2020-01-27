Finansal hizmetler güven endeksi 7.5 puan arttı - Son Dakika
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Finansal hizmetler güven endeksi 7.5 puan arttı

6 saat önce

Finansal hizmetler güven endeksi (FHGE), Ocak ayında, geçen aya göre 7.5 puan artarak 164.7 düzeyine yükseldi.

Finansal hizmetler güven endeksi 7.5 puan arttı, System.String[]

Finansal hizmetler güven endeksi (FHGE), Ocak ayında, geçen aya göre 7.5 puan artarak 164.7 düzeyine yükseldi.

Merkez Bankası verilerine göre, "Endeksi oluşturan anket sorularına ait yayılma endeksleri incelendiğinde, son üç aydaki iş durumu ile son üç aydaki hizmetlere olan talep FHGE'yi artış yönünde etkilerken, gelecek üç aydaki hizmetlere olan talep beklentisi FHGE'yi azalış yönünde etkiledi."


Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 10:08 Kaynak: DHA
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