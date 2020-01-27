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Finansal hizmetler güven endeksi 7.5 puan arttı
6 saat önce
Finansal hizmetler güven endeksi (FHGE), Ocak ayında, geçen aya göre 7.5 puan artarak 164.7 düzeyine yükseldi.
Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 10:08 Kaynak: DHA
Finansal hizmetler güven endeksi (FHGE), Ocak ayında, geçen aya göre 7.5 puan artarak 164.7 düzeyine yükseldi.
Merkez Bankası verilerine göre, "Endeksi oluşturan anket sorularına ait yayılma endeksleri incelendiğinde, son üç aydaki iş durumu ile son üç aydaki hizmetlere olan talep FHGE'yi artış yönünde etkilerken, gelecek üç aydaki hizmetlere olan talep beklentisi FHGE'yi azalış yönünde etkiledi."
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