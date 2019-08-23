Finansal Hizmetler Güven Endeksi Ağustos'Ta 18.4 Puan Düştü

Finansal hizmetler güven endeksi (FHGE), Ağustos ayında bir önceki aya göre 18.4 puan azalarak 129.8 düzeyine indi.Merkez Bankası'nın, finansal sektörde faaliyet gösteren 158 kuruluşun yanıtlarını ağırlıklandırıp, toplulaştırmayla elde edip değerlendirdiği verilerine göre:"Endeksi oluşturan anket sorularına ilişkin yayılma endeksleri incelendiğinde, son üç aydaki iş durumu, son üç aydaki hizmetlere olan talep ve gelecek üç aydaki hizmetlere olan talep beklentisinin FHGE'yi azalış yönünde etkiledi."İş durumu ve hizmetlere olan talebe ilişkin değerlendirmelere göre, son üç ayda iş durumunda iyileşme ve hizmetlere olan talepte artış olduğu yönündeki değerlendirmelerin bir önceki aya kıyasla zayıflarken, gelecek üç aydaki hizmetlere olan talepte artış olacağı yönündeki beklentiler zayıflayarak devam etti."Son üç aydaki istihdama ilişkin olarak, istihdamda azalış bildirenler lehine olan seyrin güçlendiği, gelecek üç aydaki istihdama ilişkin olarak ise, bir önceki ayda azalış olacağını bekleyenler lehine olan seyrin artış bekleyenler lehine döndü."Ağustos ayında, NACE Rev.2 sektör sınıflamasına göre "Finans ve Sigorta Faaliyetleri" sektöründe güven endeksleri alt sektörler itibarıyla değerlendirildiğinde, "64-Finansal Hizmet Faaliyetleri (sigorta ve emeklilik fonları hariç)" sektöründe bir önceki aya göre 19,5 puanlık azalış görülürken, 65-Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Fonları (zorunlu sosyal güvenlik hizmetleri hariç)" ve "66-Finansal Hizmetler ile Sigorta Faaliyetleri için Yardımcı Faaliyetler" sektörlerinde sırasıyla 1.0 ve 18.9 puanlık artış olduğu görüldü."