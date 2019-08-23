Son Dakika Haberleri: Finansal Hizmetler Güven Endeksi ağustosta geriledi
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Finansal Hizmetler Güven Endeksi ağustosta geriledi

1 saat önce

Finansal Hizmetler Güven Endeksi (FHGE), ağustosta bir önceki aya göre 18,4 puan azalarak 129,8 seviyesinde gerçekleşti.

Finansal Hizmetler Güven Endeksi ağustosta geriledi, System.String[]

Finansal Hizmetler Güven Endeksi (FHGE), ağustosta bir önceki aya göre 18,4 puan azalarak 129,8 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından ağustos ayına ilişkin Finansal Hizmetler Anketi ve Finansal Hizmetler Güven Endeksi açıklandı.

Ağustos ayına ilişkin Finansal Hizmetler Anketi sonuçları, finansal sektörde faaliyet gösteren 158 kuruluşun yanıtlarının ağırlıklandırılıp toplulaştırılmasıyla elde edilerek değerlendirildi. Buna göre, FHGE, ağustosta bir önceki aya göre 18,4 puan azalarak 129,8 seviyesine geriledi.

Endeksi oluşturan anket sorularına ait yayılma endeksleri incelendiğinde, son 3 aydaki iş durumu, son üç aydaki hizmetlere olan talep ve gelecek üç aydaki hizmetlere olan talep beklentisi FHGE'yi azalış yönünde etkiledi.

İş durumu ve hizmetlere olan talebe ilişkin değerlendirmelere göre, son 3 ayda iş durumunda iyileşme ve hizmetlere olan talepte artış olduğu yönündeki değerlendirmeler bir önceki aya kıyasla zayıfladı. Gelecek üç aydaki hizmetlere olan talepte artış olacağı yönündeki beklentiler de zayıflayarak devam etti.

Son üç aya ilişkin istihdamda azalış bildirenler lehine olan seyir güçlenirken, gelecek üç aydaki istihdama ilişkin olarak bir önceki ayda azalış olacağını bekleyenler lehine olan seyir artış bekleyenler lehine döndü.

Ağustos'ta, NACE Rev.2 sektör sınıflamasına göre "Finans ve Sigorta Faaliyetleri" sektöründe güven endeksleri alt sektörler itibarıyla değerlendirildiğinde, "64-Finansal Hizmet Faaliyetleri (sigorta ve emeklilik fonları hariç)" sektöründe bir önceki aya göre 19,5 puanlık azalış görülürken, "65-Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Fonları (zorunlu sosyal güvenlik hizmetleri hariç)" ve "66-Finansal Hizmetler ile Sigorta Faaliyetleri için Yardımcı Faaliyetler" sektörlerinde sırasıyla 1,0 ve 18,9 puanlık artış oldu.

Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 03:06 Kaynak: AA
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