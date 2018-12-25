Finansal Hizmetler Güven Endeksi Aralık'ta Azaldı

Finansal hizmetler güven endeksi (FHGE), 2018 yılı Aralık
ayında bir önceki aya göre 22,0 puan azalarak 118,1 seviyesinde gerçekleşti. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası
(TCMB
), finansal hizmetler istatistikleri ve finansal hizmetler güven endeksini (FHGE) açıkladı. Buna göre; 2018 yılı Aralık ayında FHGE, bir önceki aya göre 22,0 puan azalarak 118,1 seviyesinde gerçekleşti. Endeksi oluşturan anket sorularına ait yayılma endeksleri incelendiğinde, son üç aydaki iş durumu ile son üç aydaki hizmetlere olan talep FHGE'yi azalış yönünde etkilerken, gelecek üç aydaki hizmetlere olan talep beklentisinin FHGE'yi artış yönünde etkilediği gözlendi. 2018 yılı Aralık ayında finansal hizmetler anketi sonuçları, finansal sektörde faaliyet gösteren 156 kuruluşun yanıtlarının ağırlıklandırılıp toplulaştırılmasıyla elde edilerek değerlendirildi.
İş durumu ve hizmetlere olan talebe ilişkin değerlendirmelere göre, son üç aydaki iş durumuna ilişkin olarak, bir önceki ayda iyileşme olduğunu bildirenler lehine olan seyrin kötüleşme olduğunu bildirenler lehine döndüğü gözlendi. Son üç ayda hizmetlere olan talepte artış olduğu yönündeki değerlendirmelerin zayıfladığı, gelecek üç ayda hizmetlere olan talepte artış olacağı yönündeki beklentilerin ise güçlendiği görüldü. Son üç aydaki istihdama ilişkin azalış yönlü değerlendirmelerin bir önceki ay seviyelerinde devam ettiği, gelecek üç aydaki istihdama ilişkin olarak ise, bir önceki ayda artış bekleyenler lehine olan seyrin azalış bekleyenler lehine döndüğü gözlendi.
2018 yılı Aralık ayında, NACE Rev.2 sektör sınıflamasına göre 'finans ve sigorta faaliyetleri' sektöründe güven endeksleri alt sektörler itibarıyla değerlendirildiğinde, '64-finansal hizmet faaliyetleri (sigorta ve emeklilik fonları hariç)' ve '66-finansal hizmetler ile sigorta faaliyetleri için yardımcı faaliyetler' sektörlerinde bir önceki aya göre sırasıyla 23,6 ve 10,5 puanlık azalış görülürken, '65-sigorta, reasürans ve emeklilik fonları (zorunlu sosyal güvenlik hizmetleri hariç)' sektöründe 14,1 puanlık artış gözlendi. - İSTANBUL