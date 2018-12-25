Son Dakika Haberleri: Finansal Hizmetler Güven Endeksi Aralıkta Azaldı

Finansal Hizmetler Güven Endeksi Aralıkta Azaldı

1 saat önce

Finansal Hizmetler Güven Endeksi (FHGE), aralıkta bir önceki aya göre 22 puan azalarak 118,1 seviyesine geriledi.

Finansal Hizmetler Güven Endeksi Aralıkta Azaldı, System.String[]
Finansal Hizmetler Güven Endeksi (FHGE), aralıkta bir önceki aya göre 22 puan azalarak 118,1 seviyesine geriledi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından aralık ayına ilişkin Finansal Hizmetler Anketi ve Finansal Hizmetler Güven Endeksi açıklandı.


Buna göre, FHGE, aralıkta bir önceki aya göre 22 puan azalarak 118,1 seviyesine indi.

Son üç aydaki iş durumu ile son üç aydaki hizmetlere olan talep FHGE'yi azalış
yönünde, gelecek üç aydaki hizmetlere olan talep beklentisi ise artış yönünde etkiledi.

İş durumu ve hizmetlere olan talebe ilişkin değerlendirmelere göre, son üç aydaki iş durumuna ilişkin olarak, bir önceki ayda iyileşme
olduğunu bildirenler lehine olan seyir kötüleşme olduğunu bildirenler lehine döndü. Son üç ayda hizmetlere olan
talepte artış olduğu yönündeki değerlendirmeler zayıfladı, gelecek üç ayda hizmetlere olan talepte artış olacağı yönündeki
beklentiler ise güçlendi.

Son üç aydaki istihdama ilişkin azalış yönlü değerlendirmeler bir önceki ay seviyelerinde devam etti. Gelecek üç aydaki istihdama ilişkin olarak ise bir önceki ayda artış bekleyenler lehine olan seyir azalış bekleyenler lehine döndü.

Aralıkta, NACE Rev.2 sektör sınıflamasına göre "Finans ve Sigorta Faaliyetleri" sektöründe güven endeksleri alt
sektörler itibarıyla değerlendirildiğinde, "64-Finansal Hizmet Faaliyetleri (sigorta ve emeklilik fonları hariç)" ve "66-Finansal Hizmetler
ile Sigorta Faaliyetleri için Yardımcı Faaliyetler" sektörlerinde bir önceki aya göre sırasıyla 23,6 ve 10,5 puanlık azalış görülürken,
"65-Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Fonları (zorunlu sosyal güvenlik hizmetleri hariç)" sektöründe 14,1 puanlık artış gözlendi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 02:55 Kaynak: AA

Ekonomi
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