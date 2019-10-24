Finansal hizmetler güven endeksi Ekim'de arttı

Finansal hizmetler güven endeksi 2019 yılı Ekim ayında, bir önceki aya göre 3,1 puan artarak 142,5 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2019 Ekim dönemi finansal hizmetler istatistikleri ve finansal hizmetler güven endeksini (FHGE) açıkladı. Buna göre; 2019 yılı Ekim ayında FHGE, bir önceki aya göre 3,1 puan artarak 142,5 seviyesinde gerçekleşti. Endeksi oluşturan anket sorularına ait yayılma endeksleri incelendiğinde, son üç aydaki iş durumu FHGE'yi azalış yönünde etkilerken, son üç aydaki hizmetlere olan talep ile gelecek üç aydaki hizmetlere olan talep beklentisinin FHGE'yi artış yönünde etkilediği gözlendi.

2019 yılı Ekim ayında finansal hizmetler anketi sonuçları, finansal sektörde faaliyet gösteren 157 kuruluşun yanıtlarının ağırlıklandırılıp toplulaştırılmasıyla elde edilerek değerlendirildi.

İş durumu ve hizmetlere olan talebe ilişkin değerlendirmelere göre, son üç ayda iş durumunda iyileşme olduğu yönündeki değerlendirmelerin bir önceki aya kıyasla zayıfladığı, son üç ayda hizmetlere olan talepte artış olduğu yönündeki değerlendirmeler ile gelecek üç ayda hizmetlere olan talepte artış olacağı yönündeki beklentilerin ise güçlendiği görüldü.

Son üç aydaki istihdama ilişkin olarak, bir önceki ayda azalış bildirenler lehine olan seyrin artış bildirenler lehine döndüğü gözlendi. Gelecek üç aydaki istihdama ilişkin artış yönlü beklentilerin ise zayıflayarak devam ettiği görüldü.

Karlılığa ilişkin değerlendirmelere göre, son üç ayda artış olduğunu bildirenler lehine olan seyrin bir önceki döneme kıyasla güçlendiği, gelecek üç ayda artış olacağını bekleyenler lehine olan seyrin ise zayıfladığı gözlendi.

Yurt içi ve yurt dışı piyasalardaki rekabet gücüne ilişkin olarak, son üç ayda iyileşme olduğu yönündeki değerlendirmeler ile gelecek üç ayda iyileşme olacağı yönündeki beklentilerin zayıflayarak devam ettiği görüldü.

2019 yılı Ekim ayında, NACE Rev.2 sektör sınıflamasına göre 'Finans ve Sigorta Faaliyetleri' sektöründe güven endeksleri alt sektörler itibarıyla değerlendirildiğinde, '64-Finansal Hizmet Faaliyetleri (sigorta ve emeklilik fonları hariç)' ve 65-Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Fonları (zorunlu sosyal güvenlik hizmetleri hariç)' sektörlerinde bir önceki aya göre sırasıyla 3,1 ve 5,0 puanlık artış görülürken, '66-Finansal Hizmetler ile Sigorta Faaliyetleri için Yardımcı Faaliyetler' sektöründe 1,8 puanlık azalış gözlendi.

(İHA)