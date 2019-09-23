Finansal Hizmetler Güven Endeksi eylülde arttı
1 saat önce
Finansal Hizmetler Güven Endeksi (FHGE), eylülde bir önceki aya göre 9,6 puan artarak 139,4 seviyesine yükseldi.
Finansal Hizmetler Güven Endeksi (FHGE), eylülde bir önceki aya göre 9,6 puan artarak 139,4 seviyesine yükseldi.
Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 04:30
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