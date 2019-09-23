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Finansal Hizmetler Güven Endeksi eylülde arttı

1 saat önce

Finansal Hizmetler Güven Endeksi (FHGE), eylülde bir önceki aya göre 9,6 puan artarak 139,4 seviyesine yükseldi.

Finansal Hizmetler Güven Endeksi eylülde arttı, System.String[]

Finansal Hizmetler Güven Endeksi (FHGE), eylülde bir önceki aya göre 9,6 puan artarak 139,4 seviyesine yükseldi.

Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 04:30 
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