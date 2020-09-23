Finansal Hizmetler Güven Endeksi eylülde geriledi

Finansal Hizmetler Güven Endeksi (FHGE), eylülde bir önceki aya göre 12,4 puan azalarak 157,6 seviyesine geriledi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından eylül ayına ilişkin Finansal Hizmetler Anketi ve Finansal Hizmetler Güven Endeksi açıklandı.

Anket sonuçları, finansal sektörde faaliyet gösteren 155 kuruluşun yanıtlarının ağırlıklandırılıp toplulaştırılmasıyla elde edildi.

Buna göre, FHGE eylülde bir önceki aya kıyasla 12,4 puan azalarak 157,6 seviyesine düştü.

Endeksi olus¸turan anket sorularına ait yayılma endeksleri incelendigˆinde, "son u¨c¸ aydaki is¸ durumu", "son u¨c¸ aydaki hizmetlere olan talep" ve "gelecek u¨c¸ aydaki hizmetlere olan talep beklentisi" olmak u¨zere tu¨m alt endekslerin FHGE'yi azalıs¸ yo¨nu¨nde etkiledigˆi go¨zlendi.

Son u¨c¸ aydaki is¸ durumunda iyiles¸me ve hizmet talebinde artıs¸ oldugˆu yo¨nu¨ndeki degˆerlendirmeler, eylülde bir o¨nceki aya kıyasla zayıfladı. Gelecek u¨c¸ aydaki hizmetlere olan talepte artıs¸ olacagˆı yo¨nu¨ndeki beklentiler de zayıflayarak devam etti.

Öte yandan son u¨c¸ aydaki istihdamda azalıs¸ yaşandığını bildirenler lehine olan seyir zayıfladı. Bu göstergede gelecek u¨c¸ ayda artıs¸ öngörenler lehine olan seyir ise gu¨c¸lendi.

NACE Rev.2 sekto¨r sınıflamasına go¨re gu¨ven endeksleri alt sekto¨rler itibarıyla degˆerlendirildigˆinde, "64-Finansal Hizmet Faaliyetleri (sigorta ve emeklilik fonları haric¸)" sekto¨ru¨nde eylülde bir o¨nceki aya go¨re 13,5 puanlık azalıs¸ gerçekleşti.

Bu dönemde "65- Sigorta, Reasu¨rans ve Emeklilik Fonları (zorunlu sosyal gu¨venlik hizmetleri haric¸)" ve "66-Finansal Hizmetler ile Sigorta Faaliyetleri ic¸in Yardımcı Faaliyetler" sekto¨rlerinde ise sırasıyla 11,8 ve 0,4 puanlık artıs¸ yaşandı.