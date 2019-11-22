Finansal hizmetler güven endeksi Kasım'da arttı

Finansal hizmetler güven endeksi (FHGE), 2019 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre 24,5 puan artarak 167,0 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2019 Kasım finansal hizmetler istatistikleri ve finansal hizmetler güven endeksini (FHGE) açıkladı. Buna göre; 2019 yılı Kasım ayında FHGE, bir önceki aya göre 24,5 puan artarak 167,0 seviyesinde gerçekleşti. Endeksi oluşturan anket sorularına ait yayılma endeksleri incelendiğinde, son üç aydaki iş durumu, son üç aydaki hizmetlere olan talep ve gelecek üç aydaki hizmetlere olan talep beklentisi olmak üzere tüm alt endekslerin FHGE'yi artış yönünde etkilediği gözlendi. 2019 yılı Kasım ayında finansal hizmetler anketi sonuçları, finansal sektörde faaliyet gösteren 157 kuruluşun yanıtlarının ağırlıklandırılıp toplulaştırılmasıyla elde edilerek değerlendirildi.

İş durumu ve hizmetlere olan talebe ilişkin değerlendirmelere göre, son üç ayda iş durumunda iyileşme ve hizmetlere olan talepte artış olduğu yönündeki değerlendirmelerin bir önceki aya kıyasla güçlendiği görüldü. Gelecek üç aydaki hizmetlere olan talepte artış olacağı yönündeki beklentilerin de güçlenerek devam ettiği gözlendi.

İstihdama ilişkin değerlendirmelere göre, son üç aydaki istihdamda artış olduğunu bildirenler lehine olan seyrin azalış bildirenler lehine döndüğü, gelecek üç aydaki istihdama ilişkin artış yönlü beklentilerin ise güçlenerek devam ettiği görüldü.

2019 yılı Kasım ayında, NACE Rev.2 sektör sınıflamasına göre 'finans ve sigorta faaliyetleri' sektöründe güven endeksleri alt sektörler itibarıyla değerlendirildiğinde, '64-finansal hizmet faaliyetleri (sigorta ve emeklilik fonları hariç)', 65-sigorta, reasürans ve emeklilik fonları (zorunlu sosyal güvenlik hizmetleri hariç)' ve '66-finansal hizmetler ile sigorta faaliyetleri için yardımcı faaliyetler' sektörlerinde bir önceki aya göre sırasıyla 25,5, 1,9 ve 22,7 puanlık artış olduğu gözlendi.

(İHA)