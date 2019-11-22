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Finansal Hizmetler Güven Endeksi kasımda arttı

6 saat önce

Finansal Hizmetler Güven Endeksi (FHGE), kasımda bir önceki aya göre 24,5 puan artarak 167 seviyesine yükseldi.

Finansal Hizmetler Güven Endeksi kasımda arttı, System.String[]

Finansal Hizmetler Güven Endeksi (FHGE), kasımda bir önceki aya göre 24,5 puan artarak 167 seviyesine yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından kasım ayına ilişkin Finansal Hizmetler Anketi ve Finansal Hizmetler Güven Endeksi açıklandı.

Kasım ayına ilişkin Finansal Hizmetler Anketi sonuçları, finansal sektörde faaliyet gösteren 157 kuruluşun yanıtlarının ağırlıklandırılıp toplulaştırılmasıyla elde edilerek değerlendirildi. Buna göre, FHGE, kasımda bir önceki aya göre 24,5 puan artarak 167 seviyesine çıktı.


Endeksi oluşturan anket

sorularına ait yayılma endeksleri incelendiğinde, son üç aydaki iş durumu, son üç aydaki hizmetlere olan talep ve gelecek üç aydaki

hizmetlere olan talep beklentisi alt endeksleri FHGE'yi artış yönünde etkiledi.

İş durumu ve hizmetlere olan talebe ilişkin değerlendirmelere göre, son üç ayda iş durumunda iyileşme ve hizmetlere olan talepte artış

olduğu yönündeki değerlendirmeler bir önceki aya kıyasla güçlenirken, gelecek üç aydaki hizmetlere olan talepte artış

olacağı yönündeki beklentiler de güçlenerek devam etti.

İstihdama ilişkin değerlendirmelere göre, son üç aydaki istihdamda artış olduğunu bildirenler lehine olan seyir azalış bildirenler lehine

dönerken, gelecek üç aydaki istihdama ilişkin artış yönlü beklentiler ise güçlenerek sürdü.

Son 3 aydaki istihdama ilişkin olarak, bir önceki ay azalış bildirenler lehine olan seyir artış bildirenler lehine dönerken, gelecek 3 aydaki istihdama ilişkin artış yönlü beklentiler ise zayıflayarak devam etti.

Kasım ayında, NACE Rev.2 sektör sınıflamasına göre "Finans ve Sigorta Faaliyetleri" sektöründe güven endeksleri alt sektörler

itibarıyla değerlendirildiğinde, "64-Finansal Hizmet Faaliyetleri (sigorta ve emeklilik fonları hariç)", 65-Sigorta, Reasürans ve Emeklilik

Fonları (zorunlu sosyal güvenlik hizmetleri hariç)" ve "66-Finansal Hizmetler ile Sigorta Faaliyetleri için Yardımcı Faaliyetler"

sektörlerinde bir önceki aya göre sırasıyla 25,5, 1,9 ve 22,7 puanlık artış oldu.

Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 03:00 Kaynak: AA
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