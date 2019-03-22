Son Dakika Haberleri: Finansal Hizmetler Güven Endeksi Mart'ta Arttı

Finansal Hizmetler Güven Endeksi Mart'ta Arttı

1 saat önce

Finansal Hizmetler Güven Endeksi (FHGE), Mart'ta bir önceki aya göre 9 puan artarak 140,2'ye çıktı.

Finansal Hizmetler Güven Endeksi Mart'ta Arttı, System.String[]
Finansal Hizmetler Güven Endeksi (FHGE), Mart'ta bir önceki aya göre 9 puan artarak 140,2'ye çıktı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Mart ayına ilişkin Finansal Hizmetler Anketi ve Finansal Hizmetler Güven Endeksi (FHGE) açıklandı. Buna göre, FHGE, Mart'ta bir önceki aya göre 9 puan artarak 140,2'ye çıktı. Mart ayında Finansal Hizmetler Anketi sonuçları, finansal sektörde faaliyet gösteren 155 kuruluşun yanıtlarının ağırlıklandırılıp toplulaştırılmasıyla elde edilerek değerlendirildi.

Endeksi oluşturan anket sorularına ait yayılma endeksleri incelendiğinde, son üç aydaki hizmetlere olan talep FHGE'yi azalış, son üç aydaki iş durumu ile gelecek üç aydaki hizmetlere olan talep beklentisi artış yönünde etkiledi.

İş durumu ve hizmetlere olan talebe ilişkin değerlendirmelere göre son üç ayda hizmetlere olan talepte artış olduğu yönündeki değerlendirmeler zayıfladı. Son üç ayda iş durumunda iyileşme olduğu yönündeki değerlendirmeler ile gelecek üç ayda hizmetlere olan talepte artış olacağı yönündeki beklentiler ise güçlendi. Son üç aydaki ve gelecek üç aydaki istihdama ilişkin değerlendirmelere göre bir önceki ayda azalış bildirenler lehine olan seyir artış bildirenler lehine döndü.

Mart ayında, NACE Rev.2 sektör sınıflamasına göre 'Finans ve Sigorta Faaliyetleri' sektöründe güven endeksleri alt sektörler itibarıyla değerlendirildiğinde, '64-Finansal Hizmet Faaliyetleri (sigorta ve emeklilik fonları hariç)' ve '66-Finansal Hizmetler ile Sigorta Faaliyetleri için Yardımcı Faaliyetler'sektörlerinde bir önceki aya göre sırasıyla 10,0 ve 7,8 puanlık artış gözlenirken, '65-Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Fonları (zorunlu sosyal güvenlik hizmetleri hariç)' sektöründe 11,7 puanlık azalış oldu. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 03:02 Kaynak: İHA

Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bakan Albayrak Müjdeyi Vermişti! İkinci El Araçta KDV Uyuşmazlığı Çözüldü Dev Banka Elemanlarını Oyun Oynatarak Seçecek Bakan Bekir Pakdemirli Müjdeyi Verdi! Ödemeler Bugün Başlıyor IMF'den Türkiye'ye Çağrı: Hükümetin Anında ve Doğru Yanıt Vermesi Gerekiyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.3.2019 16:48:50. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Finansal Hizmetler Güven Endeksi Mart'ta Arttı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]